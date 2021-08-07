На Южном пруду Приморского парка Победы состоялся «SUP-день для хвостатых и их двуногих друзей». Об этом 7 августа сообщается в Instagram парка.
Как рассказали организаторы, места на заплыв разобрали почти все.
Не помешал мероприятию даже субботний дождь, который зарядил в Петербурге. «Промокли до последней нитки! <...> Но удовольствие, которое мы получили, того стоило!» — поделилась одна из участниц.
В прошлые выходные в Петербурге состоялся фестиваль сапсерфинга «Фонтанка-SUP», который в этом году прошел в шестой раз. Мероприятие в очередной раз привлекло внимание во всем мире.
В этом году событие организовали при поддержке комитета по культуре и комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля «В Питере — плыть!». За годы существования «Фонтанка-SUP» стал одной из визитных карточек города.