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«Что мне дождик проливной». В Приморском парке Победы катались на сапах с собаками

В Петербурге прошел заплыв на досках для сапсерфинга с домашними животными

На Южном пруду Приморского парка Победы состоялся «SUP-день для хвостатых и их двуногих друзей». Об этом 7 августа сообщается в Instagram парка.

Как рассказали организаторы, места на заплыв разобрали почти все.

Не помешал мероприятию даже субботний дождь, который зарядил в Петербурге. «Промокли до последней нитки! <...> Но удовольствие, которое мы получили, того стоило!» — поделилась одна из участниц.

В прошлые выходные в Петербурге состоялся фестиваль сапсерфинга «Фонтанка-SUP», который в этом году прошел в шестой раз. Мероприятие в очередной раз привлекло внимание во всем мире.

В этом году событие организовали при поддержке комитета по культуре и комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля «В Питере — плыть!». За годы существования «Фонтанка-SUP» стал одной из визитных карточек города.

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