FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +20
73.13р86.46р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

Беглов съездил на Туристскую, где под колесами электричек гибли люди. Смольный хочет построить там переход четвертый год

«Смертельный» переход на Туристской в Петербурге пообещали сделать «больше»

Губернатор Петербурга Александр Беглов съездил посмотреть на железнодорожный переход в створе Туристской улицы. В конце июля он был в списке тех, строить которые планируется за частный счет.

О визите губернатора 7 августа сообщает его пресс-служба. Утверждается, что город «решает проблему», решения пока нет, но его найдут. Переход, выяснил Беглов, соответствует стандартам безопасности — к нему ведет ограждение-змейка, есть светодиодная подсветка и светофоры. Впрочем, то же самое звучало и три-четыре года назад, когда переход получил дурную славу — за 2017 год на нем под колесами электричек погибли семь человек. После запуска станции метро «Беговая» пассажиропоток через переход существенно вырос. Смерти и увечья никуда не делись, но стали происходить реже. Каким именно будет переход, Смольный не сообщает. Отмечается только, что он должен быть «большим».

Строить подземный переход планировал «Метрострой», но от намерений почти ничего не осталось. Тем не менее визит Беглова на Туристскую коррелирует с недавними новостями о планах Смольного привлечь частные деньги на стройку переходов. Туристская была в списке.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Яхта
Год назад или пару лет назад этот деятель приезжал в красное село обещал метро провести, после выборов все и заглохло. Черт короче.
Nedoctor
Ага, мистер Обещалкин…
Сколько нам уже он обещал?
И с мусором проблемы решить, и море новых станций метро и руины Боткинской больницы на Миргородской перевезти в новые корпуса… а воз и ныне там. Главное-пообещать .
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний