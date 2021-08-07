Беглов съездил на Туристскую, где под колесами электричек гибли люди. Смольный хочет построить там переход четвертый год

Губернатор Петербурга Александр Беглов съездил посмотреть на железнодорожный переход в створе Туристской улицы. В конце июля он был в списке тех, строить которые планируется за частный счет.



О визите губернатора 7 августа сообщает его пресс-служба. Утверждается, что город «решает проблему», решения пока нет, но его найдут. Переход, выяснил Беглов, соответствует стандартам безопасности — к нему ведет ограждение-змейка, есть светодиодная подсветка и светофоры. Впрочем, то же самое звучало и три-четыре года назад, когда переход получил дурную славу — за 2017 год на нем под колесами электричек погибли семь человек. После запуска станции метро «Беговая» пассажиропоток через переход существенно вырос. Смерти и увечья никуда не делись, но стали происходить реже. Каким именно будет переход, Смольный не сообщает. Отмечается только, что он должен быть «большим».

