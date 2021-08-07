Беглов съездил на Туристскую, где под колесами электричек гибли люди. Смольный хочет построить там переход четвертый год

Губернатор Петербурга Александр Беглов съездил посмотреть на железнодорожный переход в створе Туристской улицы. В конце июля он был в списке тех, строить которые планируется за частный счет.
О визите губернатора 7 августа сообщает его пресс-служба. Утверждается, что город «решает проблему», решения пока нет, но его найдут. Переход, выяснил Беглов, соответствует стандартам безопасности — к нему ведет ограждение-змейка, есть светодиодная подсветка и светофоры. Впрочем, то же самое звучало и три-четыре года назад, когда переход получил дурную славу — за 2017 год на нем под колесами электричек погибли семь человек. После запуска станции метро «Беговая» пассажиропоток через переход существенно вырос. Смерти и увечья никуда не делись, но стали происходить реже. Каким именно будет переход, Смольный не сообщает. Отмечается только, что он должен быть «большим».
Строить подземный переход планировал «Метрострой», но от намерений почти ничего не осталось. Тем не менее визит Беглова на Туристскую коррелирует с недавними новостями о планах Смольного привлечь частные деньги на стройку переходов. Туристская была в списке.