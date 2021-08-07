FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +20
73.13р86.46р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
7
Печать

Высокие волны на Ладоге не выпускают с Валаама туристов, отменен еще один «Метеор»

Стихия не позволяет туристам выбраться с острова Валаам в Ладожском озере. На воде волны под три метра.

Как сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания, 7 августа пришлось отменить еще один «Метеор», который возит туристов из Сортавалы на Валаам. На Ладожском озере поднялись волны высотой 2,8 метра, ветер дует со скоростью до 18 метров в секунду.

«Все пассажиры могут осуществить возврат денежных средств за неиспользованные проездные документы по маршруту Валаам — Сортавала и компенсировать расходы за проживание на острове», — утверждают в СЗППК.

Как сообщалось накануне, на острове застряли порядка 70 туристов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

266081655
На всё воля божия...
lenten
При продаже билетов прогноз не смотрят?
AlBerkut
Местные обитатели погоды обеспечить не могут?
Может их того, за профнепригодностью уволить? 🤔😂😂😂
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний