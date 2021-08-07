Высокие волны на Ладоге не выпускают с Валаама туристов, отменен еще один «Метеор»

Стихия не позволяет туристам выбраться с острова Валаам в Ладожском озере. На воде волны под три метра.



Как сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания, 7 августа пришлось отменить еще один «Метеор», который возит туристов из Сортавалы на Валаам. На Ладожском озере поднялись волны высотой 2,8 метра, ветер дует со скоростью до 18 метров в секунду.



«Все пассажиры могут осуществить возврат денежных средств за неиспользованные проездные документы по маршруту Валаам — Сортавала и компенсировать расходы за проживание на острове», — утверждают в СЗППК.

