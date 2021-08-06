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Туристы, застрявшие из-за непогоды на Валааме, смогут вернуть деньги за проживание в гостинице

Северо-Западная пригородная пассажирская компания 6 августа объявила, что туристы из Петербурга, которые из-за плохих метеоусловий вынуждены были остаться на острове Валаам, смогут вернуть деньги за проживание в номерах.

«Компенсация расходов пассажиров за проживание на острове Валаам будет осуществляться СЗППК в претензионном порядке», — сказали «Фонтанке» в СЗППК.

Петербуржцы, отправившиеся на остров мультимодальным маршрутом РЖД, не смогли вернуться обратно. «Метеор», курсирующий между Валаамом и Сортавалой отменили из-за ухудшения метеоусловий. Как рассказал «Фонтанке» читатель Андрей, порядка 70 человек безуспешно ждали судно и лишь через полтора часа получили сообщения, что оно их не заберёт.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

lamer
Есть время подумать о жизни своей греховной.
Свободу Лёхе!
Говорят, там на причале год назад была такая надпись: "Все пассажиры «Метеоров» застрахованы ОАО «Согаз»." ;)
leodr
Хорошую рекламу они себе сделали, сначала заплати, а потом после подачи претензии мы вернём деньги.... может быть. Нормальный человек с такой компанией связываться не будет.
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