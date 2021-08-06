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Несколько десятков туристов из Петербурга застряли на Валааме из-за отмены «Метеора». «Дочка» РЖД предложила им пожить в гостинице за свой счёт

Туристы из Петербурга рассказали «Фонтанке» о своём незавидном положении — утром 6 августа они отправились на Валаам мультимодальным маршрутом РЖД, а обратно уехать уже не смогли. «Метеор», курсирующий между островом и Сортавалой, отменили из-за ухудшения метеоусловий.

«РЖД только через полтора часа после времени отхода прислало смс с предложением брать гостиницу на Валааме. Пишут, что по погодным условиям, объективно оценить погоду трудно, но зачем тогда везли с утра на остров. И полтора часа тишины, при звонке на горячую линию сообщали, что рейс ушёл с Валаама по расписанию, хотя «Метеора» даже не было на пристани», — рассказал читатель «Фонтанки» Андрей.

Фото: Читатель «Фонтанки» Андрей
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Петербуржец и его семья смогли нанять частника и уплыть с ним к Сортавале, но Андрей отметил, что на Валааме ещё осталось много людей.

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

«Действительно, сегодня в связи со сложными погодными условиями и неблагоприятной метеорологической обстановкой на Ладожском озере в целях обеспечения безопасности пассажиров был отменен рейс № 506 скоростного судна «Метеор» сообщением Валаам — Сортавала», — подтвердили информацию в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

По словам представителя СЗППК, погодные условия продолжают оставаться неблагоприятными. При их улучшении и возобновлении курсирования «Метеора» пассажиры смогут отправиться в Сортавалу.

«Компания прорабатывает альтернативные варианты доставки пассажиров. СЗППК приносит извинения за доставленные неудобства», — добавили в пресс-службе.

Фото: Читатель «Фонтанки» Андрей
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

lion405
Тут главный вопрос в ином. Местная пассажирская дочка РЖД продает сквозной билет поезд+Метеор. Т.е. размещение пассажиров в данном случае - это их проблема. Погодные условия и прочее - это все понятно. Но билет продан, пассажир вовремя явился к отправлению. Дальше - проблемы перевозчика.
260696441
обратились бы к дочке царя, сразу бы все наладилось
266178186
Ладога - это вообще море! очень опасно, даже на слабых моторах может унести в открытую и всё ппц..., но могу закинуть на острова, есть лодка не большая 4 метра, но мотор мощный 30л.с. в любую погоду!
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