«РЖД только через полтора часа после времени отхода прислало смс с предложением брать гостиницу на Валааме. Пишут, что по погодным условиям, объективно оценить погоду трудно, но зачем тогда везли с утра на остров. И полтора часа тишины, при звонке на горячую линию сообщали, что рейс ушёл с Валаама по расписанию, хотя «Метеора» даже не было на пристани», — рассказал читатель «Фонтанки» Андрей.

Петербуржец и его семья смогли нанять частника и уплыть с ним к Сортавале, но Андрей отметил, что на Валааме ещё осталось много людей.

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.



«Действительно, сегодня в связи со сложными погодными условиями и неблагоприятной метеорологической обстановкой на Ладожском озере в целях обеспечения безопасности пассажиров был отменен рейс № 506 скоростного судна «Метеор» сообщением Валаам — Сортавала», — подтвердили информацию в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

По словам представителя СЗППК, погодные условия продолжают оставаться неблагоприятными. При их улучшении и возобновлении курсирования «Метеора» пассажиры смогут отправиться в Сортавалу.

«Компания прорабатывает альтернативные варианты доставки пассажиров. СЗППК приносит извинения за доставленные неудобства», — добавили в пресс-службе.