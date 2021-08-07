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Тюлененок Ларион Ларионович, у которого останавливалось сердце, идет на поправку в Петербурге

Петербургский Центр исследования и сохранения морских млекопитающих рассказал о состоянии тюлененка, найденного в поселке Ларионово. Отчет опубликован 7 августа в соцсетях центра.

«А это наш замечательный друг Ларион Ларионович Ларионов из посёлка Ларионово, и найден он был чудесной женщиной (бывает же такое)) Лидией... Ларионовой. Поэтому, сами понимаете, других вариантов с его именем у нас не было)). Ларион Ларионович поначалу очень нас боялся и один раз даже умер во время принудительного кормления. У него остановилось сердце и прекратилось дыхание», — пишут сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы.

Они добавляют, что теперь тюлененок совсем пришел в себя и «стал вполне прилежным пациентом, соблюдающим прописанную диету и с уважением относящимся к обслуживающему персоналу». Напомним, 2 августа двух подопечных центра отпустили на волю — в Ладожское озеро.

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