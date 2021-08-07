Как стало известно «Фонтанке» 7 августа, пенсионерку госпитализировали накануне с травмами груди, ушибом легких, переломом позвонков. Дерево упало на нее в парке, неподалеку от тренировочной базы «Зенита». 83-летняя женщина в реанимации в тяжелом состоянии.
Из парка на севере Петербурга в больницу увезли пенсионерку, на которую упало дерево
Жительница недавно построенного квартала в Удельном парке попала в больницу с тяжелыми травмами после прогулки. Возле базы «Зенита» на нее упало дерево.
Как стало известно «Фонтанке» 7 августа, пенсионерку госпитализировали накануне с травмами груди, ушибом легких, переломом позвонков. Дерево упало на нее в парке, неподалеку от тренировочной базы «Зенита». 83-летняя женщина в реанимации в тяжелом состоянии.