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Из парка на севере Петербурга в больницу увезли пенсионерку, на которую упало дерево

Жительница недавно построенного квартала в Удельном парке попала в больницу с тяжелыми травмами после прогулки. Возле базы «Зенита» на нее упало дерево.

Как стало известно «Фонтанке» 7 августа, пенсионерку госпитализировали накануне с травмами груди, ушибом легких, переломом позвонков. Дерево упало на нее в парке, неподалеку от тренировочной базы «Зенита». 83-летняя женщина в реанимации в тяжелом состоянии.

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Комментарии (3)

nuga
Садовопарковые рубят здоровые деревья в первую очередь,оставляя больные на потом,как доказательство-смотрите,мы спилили почти такие же.У нас перед домом сквер,рубили,как сумашедшие здоровые деревья сплошняком,зато оставили красоваться мертвые с облезжей корой.Кустарники аналогично-выдергали все кусты,посадили прутики,через год прутики выкопали и все сравняли.Что это было,как не освоение средств? Никакого разумного обьяснения уничтожения посадок нет.
ivan5_5e4d10fe646f6
Деревья реально опасны в городе предлагаю всем что выше 5 метров отпиливать верхушки и пусть вширь растут. Нам на биологии показывали так можно .
Karl_Ivanovich
Всё ещё "не пилите, пусть растут сколько вырастут"?
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