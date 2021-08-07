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Под Петербургом открыт сезон северного сияния. «Фонтанка» показывает первую «аврору» в этом году

Под Петербургом засняли первое северное сияние в этом году

Первое северное сияние в этом году удалось заснять энтузиастам в Ленобласти. Об этом 7 августа сообщают в пабликах «Северное сияние в Санкт-Петербурге» и «Астро Фото Болото».

В Приозерском районе Aurora borealis (так сияние называют ученые) наблюдали над Комсомольским озером. «Сначала возникла еле заметная глазу дуга сияния, а потом появились и лучики. То и дело летали метеоры, очень чувствуется приближение метеорного потока Персеиды, его пик придется на 13 августа», — описывают очевидцы.

Другим счастливцам удалось заснять сияние в Выборгском районе Ленобласти, над Красногвардейским озером.

«Фонтанка» подробно рассказывала об «охотниках за северным сиянием» и о том, с какими опасностями они сталкиваются.

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Комментарии (1)

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Над теплицами в янино такое каждую ночь
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