В Приозерском районе Aurora borealis (так сияние называют ученые) наблюдали над Комсомольским озером. «Сначала возникла еле заметная глазу дуга сияния, а потом появились и лучики. То и дело летали метеоры, очень чувствуется приближение метеорного потока Персеиды, его пик придется на 13 августа», — описывают очевидцы.
Другим счастливцам удалось заснять сияние в Выборгском районе Ленобласти, над Красногвардейским озером.
«Фонтанка» подробно рассказывала об «охотниках за северным сиянием» и о том, с какими опасностями они сталкиваются.