Петербуржца поймали с мешками, набитыми «дурью». На плантации в Ленобласти нашли еще

Полтора килограмма растительного наркотика нашли в сумке жителя Петербурга. Он не только продавал его, но и выращивал.



Как стало известно «Фонтанке» 7 августа, уголовное дело о попытке сбыта крупной партии запрещенного растения было возбуждено два дня назад. Подозреваемого задержали на улице Подвойского, попросили показать, что в сумке. В двух пакетах петербуржец нес полтора килограмма «дури».



После задержания 30-летний семьянин рассказал, что найденное вырастил сам. Во время обыска в деревне Пали Волховского района оперативники нашли наркогрядки и 150 кустов на них.

