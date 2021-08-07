FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +20
73.13р86.46р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
4
Печать

Петербуржца поймали с мешками, набитыми «дурью». На плантации в Ленобласти нашли еще

Наркодилера задержали в Невском районе Петербурга

Полтора килограмма растительного наркотика нашли в сумке жителя Петербурга. Он не только продавал его, но и выращивал.

Как стало известно «Фонтанке» 7 августа, уголовное дело о попытке сбыта крупной партии запрещенного растения было возбуждено два дня назад. Подозреваемого задержали на улице Подвойского, попросили показать, что в сумке. В двух пакетах петербуржец нес полтора килограмма «дури».

После задержания 30-летний семьянин рассказал, что найденное вырастил сам. Во время обыска в деревне Пали Волховского района оперативники нашли наркогрядки и 150 кустов на них.

Задержанный уже имел проблемы с законом. Первую судимость получил 10 лет назад, и тоже за наркотики. Судя по его странице в соцсетях, мужчина, помимо выращивания запрещенного, увлечен воспитанием сына.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Хауаю
«Дурная голова ногам покоя не дает"
SlawaPiter
Госнаркосбыт не приемлет конкуренции !!!
Mazzzz
Давно пора легализовать , не путать с тем что в этом состоянии разрешить водить автомобиль и тд . Де криминализировать , понятно , что многие потеряют на этом заработок , но и проблем станет меньше у многих .
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний