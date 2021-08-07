Петербуржца поймали с мешками, набитыми «дурью». На плантации в Ленобласти нашли еще

Полтора килограмма растительного наркотика нашли в сумке жителя Петербурга. Он не только продавал его, но и выращивал.
Как стало известно «Фонтанке» 7 августа, уголовное дело о попытке сбыта крупной партии запрещенного растения было возбуждено два дня назад. Подозреваемого задержали на улице Подвойского, попросили показать, что в сумке. В двух пакетах петербуржец нес полтора килограмма «дури».
После задержания 30-летний семьянин рассказал, что найденное вырастил сам. Во время обыска в деревне Пали Волховского района оперативники нашли наркогрядки и 150 кустов на них.
Задержанный уже имел проблемы с законом. Первую судимость получил 10 лет назад, и тоже за наркотики. Судя по его странице в соцсетях, мужчина, помимо выращивания запрещенного, увлечен воспитанием сына.