В России нашли человека, который заразил коронавирусом более полутора тысяч

Он пояснил, что обычно, по статистике, один пациент с коронавирусом заражает от 2 до 3 человек, в случае дельта-штамма — от 5 до 6.



«Мы все понимаем, что коронавирусная инфекция распространяется воздушно-капельным путем, то есть максимально распространяется при социальных контактах. Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, особенно если он себя не очень хорошо чувствует, <...> идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей. Своим пренебрежением к нормам социального дистанцирования он создает возможности для суперраспространения инфекции», — заявил Семенов (цитата по ТАСС).

