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В России нашли человека, который заразил коронавирусом более полутора тысяч

Один заболевший COVID-19 заразил инфекцией сразу 1,5 тыс. человек в России. Как заявил 7 августа руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов, это максимальный случай суперраспространения, зафиксированный в стране.

Он пояснил, что обычно, по статистике, один пациент с коронавирусом заражает от 2 до 3 человек, в случае дельта-штамма — от 5 до 6.

«Мы все понимаем, что коронавирусная инфекция распространяется воздушно-капельным путем, то есть максимально распространяется при социальных контактах. Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, особенно если он себя не очень хорошо чувствует, <...> идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей. Своим пренебрежением к нормам социального дистанцирования он создает возможности для суперраспространения инфекции», — заявил Семенов (цитата по ТАСС).

Ранее он говорил, что доля суперраспространителей коронавируса в некоторых регионах может достигать 80% и более. До половины случаев заболевания вносят именно те люди, которые не соблюдают правила социального дистанцирования и даже с плохим самочувствием выходят на улицу.

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Комментарии (62)

nuga
Это вакцинированный суперраспространитель.Аналогичный случай был описан в Германии. Привитый Пфайзером врач мужчина,заражал в госпитале коллег и пациентов,сам был здоровым внешне-тесты отрицательные,температуры нет. Биологическое оружие настоящее.
lenaF
Если бы речь шла о Сингапуре, например, я бы поверила: там до буквально самого недавнего времени действительно отслеживали все контакты каждого заболевшего, используя, в частности специальное мобильное приложение, которое жители обязаны были установить на смартфоны.
Поскольку в материале речь идет о России — не верю: здесь пытались отслеживать контакты разве что в феврале-марте 2020 г., когда число зараженных исчислялось десятками, а не миллионами, как сейчас. Даже не потому не верю, что в российских реалиях такое отслеживание технологически затруднительно, а потому не верю, что никто в России не стал бы этим заморачиваться. Ну, разве что суперспредер работает где-нибудь в администрации главы государства, — да и в этом случае отслеживание контактов ограничилось бы ареалом работы сотрудников этой администрации.
dkf
В России нашли человека, который заразил коронавирусом более полутора тысяч. Кстати, Путин не носит маски.
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