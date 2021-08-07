Глава филиала центра «Вектор»: Доля суперраспространителей коронавируса в части регионов может достигать 80%

Доля суперраспространителей — лиц, которые заражают коронавирусом больше среднестатистической нормы, — в некоторых регионах может достигать 80% и более. Об этом рассказал руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.



«Доля суперраспространителей в РФ оценить достаточно сложно, страна у нас многообразная, и картина в разных регионах пестрая. Поэтому в некоторых регионах, в которых, например, проводятся массовые мероприятия, куда приходят люди без масок, не соблюдают социальную дистанцию, толпятся, обнимаются, целуются, тусуются все вместе, доля суперраспространителей может достигать 80% и даже более. Особенно там, где заболеваемость имеет тенденцию к резкому подъему, скорее всего в таких регионах и надо отслеживать суперраспространителей», — сказал он 6 августа ТАСС.

