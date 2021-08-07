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Глава филиала центра «Вектор»: Доля суперраспространителей коронавируса в части регионов может достигать 80%

Доля суперраспространителей — лиц, которые заражают коронавирусом больше среднестатистической нормы, — в некоторых регионах может достигать 80% и более. Об этом рассказал руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

«Доля суперраспространителей в РФ оценить достаточно сложно, страна у нас многообразная, и картина в разных регионах пестрая. Поэтому в некоторых регионах, в которых, например, проводятся массовые мероприятия, куда приходят люди без масок, не соблюдают социальную дистанцию, толпятся, обнимаются, целуются, тусуются все вместе, доля суперраспространителей может достигать 80% и даже более. Особенно там, где заболеваемость имеет тенденцию к резкому подъему, скорее всего в таких регионах и надо отслеживать суперраспространителей», — сказал он 6 августа ТАСС.

Там, где более или менее спокойная ситуация, доля суперраспространителей ниже, но тем не менее все равно до половины случаев заболевания вносят именно те люди, которые не соблюдают правила социального дистанцирования и даже с плохим самочувствием выходят на улицу, контактируют с другими, участвуют в массовых мероприятиях, добавил Семенов.

Отвечая на вопрос о том, как бороться с суперраспространителями, эксперт отметил, что нужно убеждать людей как минимум носить маски в общественных местах.

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Комментарии (6)

Laska77
такое ощущение, что кому то понравилась идея Мадам арбидол, теперь на вакцинах бабки рубят.
zelf
Суперсеменов, одень свою маску и заткнись.
Laska77
откуда 80%, если провакционировано примерно 40%?
вот даже интересно, год назад верила в эту заразу когда китаезы болели, потом нас заставили маски носить. Ну ношу её в сумке, честно меняю при "досмотрах", но до этого раз в год болела гайморитом, но уже два года без больничного и маска в сумке! (только чтоб зайти и надеваю где требуют). Среди моих знакомых никто!!! не болел и не болеет, откуда цифры? На работе у нас в бюро только один болел и то в легкой форме: 2 недели с температурой 38 (три дня). В других бюро тоже так же переболели. Даже задумываешься: откуда цифры и ужастики про ковид. Честно, маску не ношу и не надеваю, только где требуется, тк не хочется конфликтов и разборок.
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