Вечером 6 августа на небоскребе можно увидеть необычное световое оформление. На самой башне появились цвета, символизирующие кольца Олимпиады. Подсветку верхушки превратили в олимпийский огонь, один из главных символов Игр.
Фасад многофункционального здания окрасился в российский триколор.
«Фонтанка.ру»
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Соревнования должны были провести в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести. Ранее отдел спорта «Фонтанки» поговорил с первой и пока единственной олимпийской чемпионкой из Петербурга на Играх в Токио. Лилия Ахаимова рассказала, как хотела уйти из гимнастики, но осталась и выиграла.