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«Лахта Центр» сменил подсветку в честь Олимпиады. На башню нанизали кольца

В честь грядущего окончания Олимпийских игр в Токио «Лахта Центр» в Петербурге сменил подсветку.

Вечером 6 августа на небоскребе можно увидеть необычное световое оформление. На самой башне появились цвета, символизирующие кольца Олимпиады. Подсветку верхушки превратили в олимпийский огонь, один из главных символов Игр.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Фасад многофункционального здания окрасился в российский триколор.

«Фонтанка.ру»

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Соревнования должны были провести в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести. Ранее отдел спорта «Фонтанки» поговорил с первой и пока единственной олимпийской чемпионкой из Петербурга на Играх в Токио. Лилия Ахаимова рассказала, как хотела уйти из гимнастики, но осталась и выиграла.

Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

266192208
shushu
Белорусско-украинская подсветка почему-то )
lamer
Миллер Грефу задолжал?
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