Росстат сообщил о росте смертности в России в июне более чем на 14%

В июне смертность в России в годовом выражении выросла на 14,1%, а рождаемость — на 4,5% год к году. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в пятницу, 6 августа.



Всего в стране, по данным ведомства, за первый месяц лета этого года умерли около 185,6 тысячи человек (в июне 2020 года — 162,8 тысячи), а в январе-июне — 1,1 миллиона человек, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда скончались 946,5 тысячи человек.



При этом рождаемость в июне 2021 года увеличилась на 4,5% в годовом выражении — в России за это время на свет появились 123,8 тыс. младенцев против почти 118,5 тыс. в июне прошлого года.

