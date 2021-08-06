Росстат сообщил о росте смертности в России в июне более чем на 14%

В июне смертность в России в годовом выражении выросла на 14,1%, а рождаемость — на 4,5% год к году. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в пятницу, 6 августа.
Всего в стране, по данным ведомства, за первый месяц лета этого года умерли около 185,6 тысячи человек (в июне 2020 года — 162,8 тысячи), а в январе-июне — 1,1 миллиона человек, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда скончались 946,5 тысячи человек.
При этом рождаемость в июне 2021 года увеличилась на 4,5% в годовом выражении — в России за это время на свет появились 123,8 тыс. младенцев против почти 118,5 тыс. в июне прошлого года.
В целом за январь-июнь 2021 года в стране родились 678,1 тыс. новых граждан — на 0,4% меньше, чем в январе-июне 2020 года, когда рождаемость превысила 680,9 тысячи человек.
Естественная убыль населения России за первые шесть месяцев текущего года составила 421,9 тысячи человек (против 265,5 тысячи за аналогичный период 2020 года).
Ранее «Фонтанка» писала, что Петростат назвал точное количество жертв коронавируса в Петербурге. Их в 1,5 раза больше, чем в статистике оперштаба.