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Петростат назвал точное количество жертв коронавируса в Петербурге. Их в 1,5 раза больше, чем у оперштаба

Петростат: В 2020 году от коронавируса умерли 11,3 тысячи петербуржцев

Петростат назвал точное количество петербуржцев, умерших от коронавируса в 2020 году. Их на 3,5 тысячи больше, чем по данным федерального оперштаба.

Как следует из доклада Петростата о естественном движении населения, за год в городе зафиксировано 11 383 смерти от коронавирусной инфекции. Всего в Петербурге за год умерло 73 298 человек, почти каждый седьмой — от COVID-19.

Это отличается от данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. По его информации, от коронавируса в Петербурге на 1 января 2021 года скончались 7 845 человек. Более близок к цифрам Петростата в оценке влияния пандемии оказался глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Он сообщал, что на COVID-19 пришлось 15,2 % всех смертей в Петербурге в 2020 году, то есть примерно 11,1 тысячи.

Кроме того, как следует из доклада Петростата, коронавирусный год принес аномальный рост смертности от пневмоний (вдвое больше, чем в 2019 году) и от болезней системы кровообращения (+3,3 тысячи смертей). Смертность по остальным причинам существенно не изменилась.

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