Петростат назвал точное количество жертв коронавируса в Петербурге. Их в 1,5 раза больше, чем у оперштаба

Как следует из доклада Петростата о естественном движении населения, за год в городе зафиксировано 11 383 смерти от коронавирусной инфекции. Всего в Петербурге за год умерло
Это отличается от данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. По его информации, от коронавируса в Петербурге на 1 января 2021 года скончались
Кроме того, как следует из доклада Петростата, коронавирусный год принес аномальный рост смертности от пневмоний (вдвое больше, чем в 2019 году) и от болезней системы кровообращения (+3,3 тысячи смертей). Смертность по остальным причинам существенно не изменилась.