Петростат назвал точное количество жертв коронавируса в Петербурге. Их в 1,5 раза больше, чем у оперштаба

Как следует из доклада Петростата о естественном движении населения, за год в городе зафиксировано 11 383 смерти от коронавирусной инфекции. Всего в Петербурге за год умерло 73 298 человек, почти каждый седьмой — от COVID-19.



Это отличается от данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. По его информации, от коронавируса в Петербурге на 1 января 2021 года скончались 7 845 человек. Более близок к цифрам Петростата в оценке влияния пандемии оказался глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Он сообщал, что на COVID-19 пришлось 15,2 % всех смертей в Петербурге в 2020 году, то есть примерно 11,1 тысячи.