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«Дымит еще. Ды-мит». Путин и Парфёнчиков поспорили, потушены ли пожары в Карелии

Президент России Владимир Путин на совещании по пожарам попросил главу Республики Карелия Артура Парфёнчикова внимательно отнестись к возгораниям.

«Присмотритесь, потому что там дымит еще. Ды-мит», — уверенно сказал Путин, округлив глаза. На что Парфёнчиков парировал: «На сегодняшний день пожар ликвидирован, угрозы скиту нет (Сергиевский скит Валаамского монастыря. — Прим. ред.)». Но всё же обещал присмотреться. «Хорошо, ладно», — завершил диалог глава государства.

Режим МЧС, введённый в Карелии из-за лесных пожаров 21 июля, был отменён 30 июля, 2 августа о завершении ликвидации огня отчитался ЗВО. Площадь пожаров на территории республики превысила 15 тысяч гектаров.

Репортаж с места событий читайте на «Фонтанке».

Сергиевский скит находится на острове Пуутсаари в 18 км к северо-западу от Валаамского архипелага. Его видно с острова Валаам, где любит бывать Путин.

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