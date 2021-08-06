Президент России Владимир Путин на совещании по пожарам попросил главу Республики Карелия Артура Парфёнчикова внимательно отнестись к возгораниям.
«Присмотритесь, потому что там дымит еще. Ды-мит», — уверенно сказал Путин, округлив глаза. На что Парфёнчиков парировал: «На сегодняшний день пожар ликвидирован, угрозы скиту нет (Сергиевский скит Валаамского монастыря. — Прим. ред.)». Но всё же обещал присмотреться. «Хорошо, ладно», — завершил диалог глава государства.
Режим МЧС, введённый в Карелии из-за лесных пожаров 21 июля, был отменён 30 июля, 2 августа о завершении ликвидации огня отчитался ЗВО. Площадь пожаров на территории республики превысила 15 тысяч гектаров.
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