В Карелии отменен режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

Решение принято «в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, локализацией крупных лесных пожаров, угрожавших населенным пунктам, снижением класса пожарной опасности по условиям погоды, а также отменой действия режима чрезвычайной ситуации на территориях Суоярвского, Сегежского районов и на территории Эссойльского сельского поселения Пряжинского района».

Как сообщает 30 июля пресс-служба администрации Республики Карелия, глава региона Артур Парфенчиков подписал указ об отмене режима чрезвычайной ситуации, введенный из-за лесных пожаров. При этом продолжает действовать особый противопожарный режим.

Спасателям удалось локализовать все крупные лесные пожары в республике, в том числе в Сяпсинском и Вешкельском лесничествах. Новых больших возгораний нет. Сотрудники МЧС, лесничие, арендаторы, волонтеры продолжают дежурство.



Режим ЧС был введен в Карелии 21 июля. Площадь лесных пожаров на территории республики превысила 15 тысяч гектаров. К тушению привлекли военную авиацию.

