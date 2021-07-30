В Карелии отменен режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

Как сообщает 30 июля пресс-служба администрации Республики Карелия, глава региона Артур Парфенчиков подписал указ об отмене режима чрезвычайной ситуации, введенный из-за лесных пожаров. При этом продолжает действовать особый противопожарный режим.
Решение принято «в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, локализацией крупных лесных пожаров, угрожавших населенным пунктам, снижением класса пожарной опасности по условиям погоды, а также отменой действия режима чрезвычайной ситуации на территориях Суоярвского, Сегежского районов и на территории Эссойльского сельского поселения Пряжинского района».
Спасателям удалось локализовать все крупные лесные пожары в республике, в том числе в Сяпсинском и Вешкельском лесничествах. Новых больших возгораний нет. Сотрудники МЧС, лесничие, арендаторы, волонтеры продолжают дежурство.
Режим ЧС был введен в Карелии 21 июля. Площадь лесных пожаров на территории республики превысила 15 тысяч гектаров. К тушению привлекли военную авиацию.