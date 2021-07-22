Армейская авиация Западного военного округа продолжает тушить лесные пожары в Карелии. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе ЗВО.
Военные уточнили, что отработали две летные смены и совершили 30 сбросов воды — всего 62 тонны — в Суоярвском районе республики.
пресс-служба Западного военного округа
В Минобороны уверяют, что лесной пожар удалось локализировать, сейчас военные приступили к «тушению очагов активного горения». В Карелию дополнительно направили 100 военнослужащих и 10 единиц спецтехники.
Напомним, накануне в регионе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.