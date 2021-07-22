FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
74.49р87.60р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
2
Печать

Минобороны показало, как армейская авиация тушит Карелию

Армейская авиация Западного военного округа продолжает тушить лесные пожары в Карелии. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе ЗВО.

Военные уточнили, что отработали две летные смены и совершили 30 сбросов воды — всего 62 тонны — в Суоярвском районе республики.

пресс-служба Западного военного округа

В Минобороны уверяют, что лесной пожар удалось локализировать, сейчас военные приступили к «тушению очагов активного горения». В Карелию дополнительно направили 100 военнослужащих и 10 единиц спецтехники.

Напомним, накануне в регионе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Контрабанда
Гораздо эффективнее лесные пожары тушить - воздушно бомбовыми ударами . Во первых - надежно ! Во вторых - экономически выгоднее .
Fontanka_reader
Узнаваемый стиль Шойгу. Еще с МЧС - главное показать, тушить Карелию как раз не обязательно. Обычно еще народ с тушения снимут на предмет разворачивания штаба и доставку съёмочных бригад телевидения. По готовности прилетит волшебник в голубом вертолете, то есть Кожегутович, посниматься в роли спасителя-руководителя.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний