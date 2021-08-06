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Минобороны Белоруссии о сюжете CNN: Это не лагерь для политзаключённых, а воинская часть с 1950-х

Министерство обороны Белоруссии опровергло информацию CNN о том, что под Минском находится лагерь для политических заключённых. Журналистов пригласили на экскурсию в воинскую часть.

«"Возможным тюремным лагерем, построенным внутри Беларуси для политических заключенных" назвали журналисты CNN территорию воинской части — 25-го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил, — сообщили 6 августа в оборонном ведомстве. — В действительности, каждый ребенок в поселке Новоколосово Столбцовского района прекрасно знает эту воинскую часть. Она находится здесь с 50-х годов прошлого века».

В Минобороны подчеркнули сомнительность источников, на которые сослался американский телеканал (анонимный «строитель», якобы ремонтировавший здание на охраняемой территории, «офицер западной разведки»), а также тот факт, что табличка на воротах с надписью «Воинская часть» по какой-то причине не вошла в кадр.

«Здесь хранятся образцы радиотехнических войск, ПВО, ЗРВ. Система охраны у нас современная, камеры по периметру, которые выведены на пульт. Периметр освещается. На заборе есть предупреждающие таблицы. В основном на арсенале служат офицеры и прапорщики, гражданский персонал. У нас только контрактники», — приводит ведомство слова Александра Бабенко, начальника 25-го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения ВС.

Министерство обороны пригласило съемочную группу СNN приехать на место ещё раз и внимательно рассмотреть территорию.

Накануне CNN выпустил сюжет, в котором показал «забор под напряжением», табличку с надписью «Запретная граница, проход запрещён», вышки с камерами и отремонтированное одноэтажное здание, вблизи которого ходит человек в военной форме. Место описали как предполагаемый лагерь для политических заключённых.

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Комментарии (10)

Иван 2пырьев
Это не лагерь для политзаключённых, а воинская часть с 1950-х
А лагерь находится совсем в другом месте
Nationalverrater_2
спалили построенную зону бульбофюрера. таперя колхозвертухаи будут рассказывать складные сказочки что на зоне "контрактники служат", ага
Владислав М
Как бы Лукашенко не старался, народ его уже не хочет.
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