Расположен он в поселке Новоколосово в 85 километрах от Минска, рядом с бывшим ракетным арсеналом. Забор под напряжением, табличка с надписью «Запретная граница, проход запрещён». На территории стоят вышки с камерами, в только что отремонтированном одноэтажном бараке — светоотражающие окна. Заключённых не видно, но можно заметить охранника в камуфляже. Один из местных жителей рассказал, как его прогнали люди в военной форме, когда он собирал грибы поблизости.

Предполагаемый лагерь для политических заключенных был построен в Белоруссии. Сюжет о нём 5 августа показал американский телеканал CNN.

Корреспондент CNN подчеркнул, что на территорию им зайти не удалось, подтверждений тому, что это лагерь для политических заключённых не нашлось, однако неназванный источник в «западной разведке» заявил, объект, вероятно, может использоваться с этой целью.



Белорусское объединение BYPOL, занимающееся помощью силовикам, уволившимся из органов за поддержку протестующих, в январе 2021 года опубликовало на YouTube запись разговора замглавы МВД Белоруссии Николая Карпенкова, где он говорил о планах властей создать для участников протестов специализированные лагеря. Позже власти республики опровергли информацию.