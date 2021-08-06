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Домашний пёс в Калининграде съел 5 тыс. рублей. И поплатился за это жизнью

Жительница Калининграда выбросила из окна пятого этажа собаку, которая съела деньги

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая скинула с пятого этажа собаку.

Как сообщили 6 августа в региональном ГУ МВД, участковыми уполномоченными было установлено, что в середине июля 45-летняя женщина выбросила собаку породы китайская хохлатая из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоквартирного дома. В ходе разбирательства выяснилось, что пёс принадлежит сестре подозреваемой. Сама владелица проживает на съёмной квартире, где держать животных запрещено, поэтому оставила собаку у родственницы.

В день инцидента подозреваемая обнаружила, что питомец съел пятитысячную купюру, и в порыве ярости швырнула его в окно. Собака погибла на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). По этой статье виновному может грозить штраф, обязательные или исправительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет.

Ранее «Фонтанка» писала, что пьяный житель города Кемерово выбросил из окна двух собак.

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Комментарии (8)

Игoрь
Надеюсь, что хотя бы на 50 тыс. она влетит. Было бы справедливо - на 500 тыс.
nuga
Это были последние пять тысяч. Только Дуров может разбрасывать купюру из окон,а для женщины,измученной кредитами и платежами,каждая тысяча на учете. Собаке не повезло,на её месте должен быть тот,кто довел до нищеты тётку,у которой нервы не выдержали.Приставам собаку,съевшую деньги не представишь,им оплата нужна.До чего людей довели,судя по выкидыванию из окон собак,кошек,детей и взрослых.Впору сетку натягивать под домом.
Мужской Взгляд
Людей с такой неустойчивой психикой надо вносить в специальный медицинский реестр и регулярно наблюдать за ними, мало ли что можно ждать от такого человека. А если бы ему доверили ребёнка, а он бы разорвал пятитысячную купюру, то его тоже.. в окно?
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