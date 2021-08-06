Домашний пёс в Калининграде съел 5 тыс. рублей. И поплатился за это жизнью

Как сообщили 6 августа в региональном ГУ МВД, участковыми уполномоченными было установлено, что в середине июля 45-летняя женщина выбросила собаку породы китайская хохлатая из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоквартирного дома. В ходе разбирательства выяснилось, что пёс принадлежит сестре подозреваемой. Сама владелица проживает на съёмной квартире, где держать животных запрещено, поэтому оставила собаку у родственницы.
В день инцидента подозреваемая обнаружила, что питомец съел пятитысячную купюру, и в порыве ярости швырнула его в окно. Собака погибла на месте.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). По этой статье виновному может грозить штраф, обязательные или исправительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет.
Ранее «Фонтанка» писала, что пьяный житель города Кемерово выбросил из окна двух собак.