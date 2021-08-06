Домашний пёс в Калининграде съел 5 тыс. рублей. И поплатился за это жизнью

Как сообщили 6 августа в региональном ГУ МВД, участковыми уполномоченными было установлено, что в середине июля 45-летняя женщина выбросила собаку породы китайская хохлатая из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоквартирного дома. В ходе разбирательства выяснилось, что пёс принадлежит сестре подозреваемой. Сама владелица проживает на съёмной квартире, где держать животных запрещено, поэтому оставила собаку у родственницы.



В день инцидента подозреваемая обнаружила, что питомец съел пятитысячную купюру, и в порыве ярости швырнула его в окно. Собака погибла на месте.

