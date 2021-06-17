Человек из Кемерово выбросил из окна двух собак. Ему грозит до пяти лет лишения свободы

Несколько жителей Кемерово обратились в полицию после того, как из окна на улице Инициативной выбросили двух собак. Об этом 17 июня сообщает ГУ МВД по Кузбассу.
Животные погибли, уточнили в главке. Прибывшие на место полицейские выяснили, что бездомных собак привела домой жена 48-летнего ранее судимого мужчины. «Будучи в состоянии алкогольного опьянения, кемеровчанин выкинул собак из окна», — описали в полиции дальнейшие события. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 245 УК «Жестокое обращение с животными». Максимальное наказание по ней составляет до 5 лет лишения свободы.
При этом в соцсетях местные жители пишут, что случай не первый — якобы на прошлой неделе из того же окна выкинули кота, также семья может быть причастна и к гибели других бездомных животных.