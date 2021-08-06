Как сообщили в пресс-службе СК РФ 6 августа, на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении предполагаемого преступника. Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело о грабеже. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Автор: Следственный комитет Российской Федерации
Ранее «Фонтанка» писала, что 4 августа к правоохранителям обратилась жена пожилого петербуржца. Она рассказала, что супруга ограбили у парадной на улице Черкасова. Пострадавший рассказал, что преступник выглядел как славянин не старше 40 лет, он был одет в бежевую куртку, темные джинсы и черную кепку с белым рисунком. На опубликованной 6 августа видеозаписи СК можно увидеть человека, который попадает под указанное описание.