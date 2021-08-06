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СК показал, как ограбили жителя блокадного Ленинграда. Подозреваемый задержан

В Петербурге задержали подозреваемого в грабеже блокадника на полмиллиона

В Петербурге силовики задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в ограблении 82-летнего жителя блокадного Ленинграда. 4 августа неизвестный отобрал у него сумку с 500 тысячами рублей у парадной на улице Черкасова.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ 6 августа, на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении предполагаемого преступника. Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело о грабеже. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Автор: Следственный комитет Российской Федерации

Ранее «Фонтанка» писала, что 4 августа к правоохранителям обратилась жена пожилого петербуржца. Она рассказала, что супруга ограбили у парадной на улице Черкасова. Пострадавший рассказал, что преступник выглядел как славянин не старше 40 лет, он был одет в бежевую куртку, темные джинсы и черную кепку с белым рисунком. На опубликованной 6 августа видеозаписи СК можно увидеть человека, который попадает под указанное описание.

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Комментарии (2)

Владислав М
Зачем дед один шёл с 500тыс. в сумке? И зачем они вообще наличкой ему понадобились?
zorkii
Деньги вернули?
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