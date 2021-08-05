У жителя блокадного Ленинграда на Гражданке отобрали сумку с полумиллионом

Полиция Калининского района Петербурга расследует грабёж, жертвой которого стал 82-летний мужчина. Преступник отобрал у него сумку и вряд ли будет разочарован добычей.



Как стало известно «Фонтанке» 5 августа, накануне, около пяти часов вечера, в полицию обратилась женщина с улицы Черкасова, которая рассказала, что менее часа назад её супруга ограбили у парадной. С его слов, нападавший — славянин не старше 40 лет в бежевой куртке, тёмных джинсах и чёрной кепке с белым рисунком.



Надвинув на лицо медицинскую маску, он выхватил у пенсионера матерчатую сумку и сбежал. Похищены зонт и 500 тысяч рублей. В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что возбуждено дело о грабеже.

