«Еще один пункт дискриминации». ВОЗ выступила против требования о вакцинации для поездок за рубеж

Всемирная организация здравоохранения выступила против «еще одного пункта дискриминации» во время пандемии.
«ВОЗ с самого начала ясно заявляла: мы не считаем, что вакцинация должна быть условием для международных поездок», — цитирует ТАСС 6 августа заявление представителя организации Тарика Яшаревича.
По его словам, требование о вакцинации может стать «еще одним пунктом дискриминации». Яшаревич отметил, что в мире нет равного доступа к препаратам от COVID-19.
При этом в ВОЗ разрабатывают решения по взаимодействию между существующими сертификатами о вакцинации.
Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус хочет ввести мораторий на ревакцинацию. Ассоциация туроператоров РФ уже предложила восстановить международный туризм, не дожидаясь окончания пандемии.