«Вакцины — не единственный инструмент». ВОЗ хочет ввести мораторий на ревакцинацию

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ввести временный мораторий на ревакцинацию, чтобы нарастить количество привитых в бедных странах.



«ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать не менее 10% населения каждой страны», — говорится 4 августа в заявлении организации.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что сотни миллионов людей во всем мире все еще ждут свою первую дозу вакцины. По его оценкам, почти 80% препаратов приходятся на развитые государства, которые начинают ревакцинацию. Гебрейесус констатирует, что «наиболее уязвимые люди в мире остаются незащищенными».