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«Вакцины — не единственный инструмент». ВОЗ хочет ввести мораторий на ревакцинацию

ВОЗ советует повременить с повторной прививкой, чтобы дать шанс бедным странам

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ввести временный мораторий на ревакцинацию, чтобы нарастить количество привитых в бедных странах.

«ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать не менее 10% населения каждой страны», — говорится 4 августа в заявлении организации.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что сотни миллионов людей во всем мире все еще ждут свою первую дозу вакцины. По его оценкам, почти 80% препаратов приходятся на развитые государства, которые начинают ревакцинацию. Гебрейесус констатирует, что «наиболее уязвимые люди в мире остаются незащищенными».

«Мы все должны помнить, что вакцины — не единственный инструмент. На самом деле, не существует единого инструмента, который победит эту пандемию», — уверен глава ВОЗ.

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Комментарии (17)

Modest_5e4ce41f7533b
А что, вполне можно предложить миру селекционный метод профилактики. Крепкие выживают, слабые служат назидательным примером. Все начнут ходить пешком и ограничивать себя в еде и прочих излишествах нехороших.
266081655
Эфиопский марксист высказал крамольные мысли.... Типа не вакциной единой жив человек..... Может ещё подтвердит не очень надёжный характер вакцины?
RomeoMario
Личное мнение: ревакциниции не должно быть хотя бы лет 5. Пока не проявятся последствия от первого укола. Это нормально, так долго изучать последствия вакцины. Единственное здравое действие от воз за последнее время.
Однако смущает обоснование, оно прямо говорит, что с уколотьем от населения не отстанут.
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