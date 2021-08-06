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Столичного блогера Литвина, гонявшего в Петербурге на Porsche без прав, проверит ГИБДД из-за видео о таране бара в Москве

ГИБДД Москвы проверяет видео блогера Михаила Литвина о въезде на автомобиле в бар

Видео, которое опубликовал 6 августа в своих сосетях скандально известный блогер Михаил Литвин, заинтересовалась московская полиция.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал ГИБДД, Госавтоинспекция Москвы инициировала проверку того, как гражданин, ранее лишенный права управления транспортными средствами, передвигался на автомобиле в помещении бара.

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Литвин ночью 6 августа на своем канале в YouTube и странице в Instagram опубликовал видео, на котором мужчина отдал ему своей желтый «Жук» за деньги. На нем блогер въехал в бар MEМО dine&bar, а потом с участниками вечеринки танцевал на крыше автомобиля.

В Петербурге в июле этого года он выкладывал ролик о быстрой езде за рулем Porsche Taycan.

В начале июля Михаил Литвин был лишён права управления транспортным средством на 4 месяца за езду по встречке на Пресненской набережной в Москве.

Михаил Литвин вошел в топ-10 самых просматриваемых блогеров в России, по версии YouTube, в 2020 году. У него насчитывается около 7 млн подписчиков в YouTube и 13 млн — в Instagram.

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Комментарии (1)

dragvs
А что там проверять? Что ГИБДД бесполезная структура?
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