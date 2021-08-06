Как сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал ГИБДД, Госавтоинспекция Москвы инициировала проверку того, как гражданин, ранее лишенный права управления транспортными средствами, передвигался на автомобиле в помещении бара.

Литвин ночью 6 августа на своем канале в YouTube и странице в Instagram опубликовал видео, на котором мужчина отдал ему своей желтый «Жук» за деньги. На нем блогер въехал в бар MEМО dine&bar, а потом с участниками вечеринки танцевал на крыше автомобиля.

В Петербурге в июле этого года он выкладывал ролик о быстрой езде за рулем Porsche Taycan.

