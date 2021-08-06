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В Турции новое ДТП с автобусом: он врезался в грузовик. Много погибших

Девять пассажиров автобуса погибли в аварии в Турции

Новое страшное ДТП в Турции. В районе Манисы пассажирский автобус, следовавший по трассе Стамбул — Измир, по предварительным данным, врезался в прицеп стоящего грузовика, сообщают 6 августа Anadolu и Yeni Safak.

Шесть пассажиров автобуса погибли на месте, трое — в больнице, в том числе маленький ребёнок. Госпитализированы в общей сложности около 30 человек. Всего в салоне находилось 50 пассажиров и два водителя.

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2 августа около курортного города Манавгат в провинции Анталия по дороге в аэропорт перевернулся автобус, перевозивший российских туристов из Самарской области. Пострадали около 20 россиян, четверо погибли.

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Комментарии (6)

alexadmin
У Памука даже роман был про национальный способ самоубийства через попадание на автобусе в ДТП.
Gary
"Не нужен нам берег турецкий и Африка нам не нужна" (С)
Obseerv
Не нужен нам берег турецкий...
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