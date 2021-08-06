Новое страшное ДТП в Турции. В районе Манисы пассажирский автобус, следовавший по трассе Стамбул — Измир, по предварительным данным, врезался в прицеп стоящего грузовика, сообщают 6 августа Anadolu и Yeni Safak.



Шесть пассажиров автобуса погибли на месте, трое — в больнице, в том числе маленький ребёнок. Госпитализированы в общей сложности около 30 человек. Всего в салоне находилось 50 пассажиров и два водителя.

