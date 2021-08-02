Число россиян, погибших в аварии с автобусом в Анталье, выросло до четырёх

В результате аварии с автобусом, который ехал из турецкого курортного города Манавгат в аэропорт, погибли четверо россиян. Об этом 2 августа сообщает ТАСС со ссылкой на туроператора «Интурист».

По данным компании, в четырех больницах находятся 16 человек, пострадавших в ДТП. Все российские туристы, получившие травмы в аварии, были из Самарской области, сообщили в «Интуристе».

Для родственников пострадавших в ДТП в Турции туристов открыта «горячая линия» (+905 383 933 451).

Ранее в Генконсульстве РФ в Анталье рассказали о трёх умерших и пятерых тяжёлых пострадавших.

