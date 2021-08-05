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Глава ВОЗ указал на «неравноправную вакцинацию» в мире

О «неравноправной вакцинации» в мире заявил 5 августа генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, человечество вступило в «период реальной опасности», в том числе из-за того, что более 80% вакцины от коронавируса «ушло в страны с высокими и средними доходами». Герейсус выступал в Женеве на брифинге для представителей стран — членов ВОЗ организации.

«Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии», — цитирует главу ВОЗ ТАСС.

Как подчеркнул Гебрейесус, распространение инфекции подстегивается возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также «неравноправной вакцинацией».

Гендиректор назвал неправильной ситуацию, при которой работники здравоохранения в государствах с низкими доходами «не получают вакцину», тогда как в других странах вакцинацию проходят жители, не подвергающиеся риску серьезно заболеть, и напомнил про свое предложение ввести мораторий на ревакцинацию.

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