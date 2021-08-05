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Военные опровергли информацию, что российская атомная подлодка «Орёл» потеряла ход у берегов Дании

В Минобороны заявили, что подлодка «Орёл» в штатном режиме прошла проливы и не теряла ход у датского острова

Сообщения датских СМИ о том, что российская атомная подводная лодка «Орёл» при прохождении Балтийской проливной зоны якобы потеряла ход, не соответствуют действительности. Об этом вечером 5 августа со ссылкой на источник в Минобороны РФ сообщает РИА Новости.

По словам источника в военном ведомстве, АПЛ «Орёл» в штатном режиме прошла проливы в составе отряда боевых кораблей Северного флота. Сейчас она выполняет задачи по предназначению, добавил представитель Минобороны.

Напомним, ранее датские моряки, сопровождавшие российскую атомную субмарину, сообщили о том, что у неё возникли проблемы с двигателем, и она намертво встала в водах у острова Сейерё при возвращении из Петербурга в сторону Кольского полуострова.

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Комментарии (7)

Ruth D. Armstead
Просто , последнее время , у нашего государства один ответ на все :
вывсеврети
Это как то наводит на размышления.
SNOW
Кто врет? Зачем врать нашим - понятно. Зачем датчанам - не очень понятно.
Dimitry Antonov
На параде перетрудилась...
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