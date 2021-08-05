«Один из эскортных переходов из Балтийского моря войдёт в историю как драматичный и захватывающий, когда у атомной штурмовой субмарины «Орёл» класса «Оскар II» возникли проблемы с двигателем и она намертво встала в водах у острова Сейерё», — говорится в сообщении от моряков датского военного корабля Diana, который занимался патрулированием и сопровождал подлодку «Орёл», буксир «Алтай» и ракетный эсминец «Вице-адмирал Кулаков» во время их следования из Петербурга в сторону Кольского полуострова.

Уточняется, что российскую подлодку со скоростью полтора узла (2,77 км в час) стало сносить в сторону острова, когда её отделяло от суши около двух морских миль. Датские моряки отметили, что предложили помощь по радио, однако россияне вежливо отказались. В посте опубликованы фотографии, на которых видно, что на палубу крейсера вышел экипаж в спасательных жилетах. К буксировке подлодки готовился буксир «Алтай».



Отметим, что согласно правилам, через датские воды военные подлодки других стран должны проходить без остановок и в надводном положении. Но субмарина «Орёл», как сообщили датские моряки, временно потеряла ход, и её стало сносить на остров.



По данным издания The Barents Observer, российские корабли возвращались с большого военно-морского парада, который прошел в Петербурге 25 июля.

