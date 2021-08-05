FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
72.79р86.41р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Бывший ректор РГПУ им. Герцена Сергей Богданов заявил, что будет бороться за возвращение на свою должность

Бывший ректор Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Петербурге Сергей Богданов намерен принять участие в выборах нового руководителя вуза, которые состоятся осенью. Однако, как он заявил «Фонтанке» 5 августа, его команде препятствует новое руководство учебного учреждения.

По словам Богданова, в этом месяце у него истёк трудовой договор, подписанный с Министерством просвещения. «Претензий ко мне как ректору не было высказано никаких. Один из итогов моей работы — мы вошли в рейтинг 1 200 лучших университетов мира», — отметил он. Богданов рассказал, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов в беседе с ним был не против его участия в выборах. «Если у него и есть другая кандидатура, он стремится создать равные условия для выборов ректора», — отметил бывший ректор.

Несмотря на это, по словам Богданова, ему самому отказали в продолжении работы в университете. «Исполняющий обязанности ректора учебного заведения Василий Рабош уволил всю мою команду. Стилистика такая: в течение нескольких часов нужно было освободить кабинет. Такого рода деятельность исполняющего обязанности может дестабилизировать обстановку в университете и нанести ущерб учебным программам», — добавил Богданов.

О смене ректора в РГПУ имени Герцена стало известно 3 августа. Сергей Богданов руководил вузом с 2016 года, а до этого трудился проректором в Санкт-Петербургском государственном университете. Его уход из СПбГУ связан с конфликтом с ректором Николаем Кропачевым. После ухода проректора глава СПбГУ поручил провести проверку его деятельности, по итогам которой было направлено с десяток заявлений в правоохранительные органы, однако уголовными делами они в итоге не стали.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

SSGHQ
Посадят Богдашу если не успокоится.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний