Бывший ректор РГПУ им. Герцена Сергей Богданов заявил, что будет бороться за возвращение на свою должность

По словам Богданова, в этом месяце у него истёк трудовой договор, подписанный с Министерством просвещения. «Претензий ко мне как ректору не было высказано никаких. Один из итогов моей работы — мы вошли в рейтинг 1 200 лучших университетов мира», — отметил он. Богданов рассказал, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов в беседе с ним был не против его участия в выборах. «Если у него и есть другая кандидатура, он стремится создать равные условия для выборов ректора», — отметил бывший ректор.



Несмотря на это, по словам Богданова, ему самому отказали в продолжении работы в университете. «Исполняющий обязанности ректора учебного заведения Василий Рабош уволил всю мою команду. Стилистика такая: в течение нескольких часов нужно было освободить кабинет. Такого рода деятельность исполняющего обязанности может дестабилизировать обстановку в университете и нанести ущерб учебным программам», — добавил Богданов.



О смене ректора в РГПУ имени Герцена стало известно 3 августа. Сергей Богданов руководил вузом с 2016 года, а до этого трудился проректором в Санкт-Петербургском государственном университете. Его уход из СПбГУ связан с конфликтом с ректором Николаем Кропачевым. После ухода проректора глава СПбГУ поручил провести проверку его деятельности, по итогам которой было направлено с десяток заявлений в правоохранительные органы, однако уголовными делами они в итоге не стали.

