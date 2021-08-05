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Подозреваемый в избиении женщины-зампрокурора в Выборге арестован на два месяца

Суд отправил в СИЗО мужчину, избившего сотрудницу прокуратуры в Выборге

Суд огласил меру пресечения для жителя Ленинградской области, обвиняемого в избиении сотрудницы прокуратуры в одном из кафе Выборга. Мужчина заключён под стражу на два месяца. Об этом 5 августа сообщили в региональном Следственном комитете.

Мера пресечения ещё одной фигурантке дела пока находится на рассмотрении и будет избрана позднее, уточнили в СКР.

Ранее «Фонтанка» писала, что нападение на заместителя прокурора Выборга произошло 3 августа. Сотрудница надзорного ведомства, находясь при исполнении, пострадала в кофейном доме Paparazzi на улице Димитрова, 5, где проводила проверку по факту задержек зарплат работникам. Находившиеся там мужчина и женщина избили её ногами.

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Комментарии (9)

263836471
Фонтанка, а что говорит избивавшая сторона?
altnec
Так всё-таки кому приглянулось кафе?
Sobaka
Кто к нам за мздой придёт, тот мзды и получит!
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