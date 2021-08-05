Подозреваемый в избиении женщины-зампрокурора в Выборге арестован на два месяца

Суд огласил меру пресечения для жителя Ленинградской области, обвиняемого в избиении сотрудницы прокуратуры в одном из кафе Выборга. Мужчина заключён под стражу на два месяца. Об этом 5 августа сообщили в региональном Следственном комитете.



Мера пресечения ещё одной фигурантке дела пока находится на рассмотрении и будет избрана позднее, уточнили в СКР.



Ранее «Фонтанка» писала, что нападение на заместителя прокурора Выборга произошло 3 августа. Сотрудница надзорного ведомства, находясь при исполнении, пострадала в кофейном доме Paparazzi на улице Димитрова, 5, где проводила проверку по факту задержек зарплат работникам. Находившиеся там мужчина и женщина избили её ногами.

