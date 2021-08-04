Зампрокурора избили ногами в кафе в Выборге. Женщина интересовалась зарплатами

По данным ведомства, заместитель городского прокурора накануне пострадала в кофейном доме Paparazzi на улице Димитрова, 5, в Выборге, где проводила проверку по факту задержек зарплат работникам. Двое встретили женщину агрессивно.



«Нанесли должностному лицу, находящейся в форменной одежде, множественные удары руками и ногами по телу, причинив ей физическую боль и моральные страдания», — рассказали в ведомстве.



47news пишет, что речь идет о заместителе районного прокурора Новосельцевой. По подозрению в нападении задержаны мужчина и женщина, следствие будет добиваться их ареста.

