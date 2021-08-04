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Зампрокурора избили ногами в кафе в Выборге. Женщина интересовалась зарплатами

В Выборге избили сотрудницу прокуратуры

Два человека задержаны за нападение на сотрудницу прокуратуры, которая пришла с проверкой в кофейню в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом 4 августа сообщает областной Следком.

По данным ведомства, заместитель городского прокурора накануне пострадала в кофейном доме Paparazzi на улице Димитрова, 5, в Выборге, где проводила проверку по факту задержек зарплат работникам. Двое встретили женщину агрессивно.

«Нанесли должностному лицу, находящейся в форменной одежде, множественные удары руками и ногами по телу, причинив ей физическую боль и моральные страдания», — рассказали в ведомстве.

47news пишет, что речь идет о заместителе районного прокурора Новосельцевой. По подозрению в нападении задержаны мужчина и женщина, следствие будет добиваться их ареста.

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Комментарии (42)

Вышибатя
Судя по комментариям, уровень доверия народа к власти ниже плинтуса. Очень грустно.
Женщине желаю скорейшего выздоровления.
Петр Петров
По заслугам
Игорь Титов
а в соседнем ауле жених украл члена партии....
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