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Руководитель петербургской компании упал с гидрофойла и вынырнул без пальца. «Фонтанка» показывает видео

Петербуржец рассказал, как лишился пальца на гидрофойле.

История спасения жителя Петербурга росгвардейцами из Большой Невки получила продолжение. Мужчина по имени Илья 5 августа связался с редакцией «Фонтанки», рассказал, как всё было, и предупредил о неожиданной опасности, которую в себе таят популярные сегодня доски с винтами для парения над водой.

Директор рекламно-маркетингового агентства нашёл людей, сдающих в аренду гидрофойлы, через Instagram. На берегу девушка провела для него небольшой инструктаж о том, как управлять доской. Показала пульт, рассказала про кнопки. Про опасность винтов, со слов Ильи, ничего сказано не было. Мужчина отметил, что, если бы изначально знал, что из-за доски можно лишиться пальца, он бы не стал рисковать.

Фото: Читатель «Фонтанки» Илья
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Сперва Илья стоял на коленях, как и сказала девушка. Когда привык, попытался подняться на ноги. И упал. Во время падения руки попали в винт, палец на левой отрезало лопастью, правую конечность изранило.

«Проходил мимо дежурный катер ОМОНа Росгвардии, с этим, конечно, очень повезло. Меня вытащили, перебинтовали, а дальше госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе. Если бы судно с гвардейцами не проходило мимо, неизвестно, чем бы все закончилось. Пока б я доплыл, пока смог остановить кровь… Кто бы меня куда отвёз», — рассуждает петербуржец.

Читатель «Фонтанки» Илья

Мужчина отметил, что по факту случившегося с ним написал заявление, которое принял участковый. Илья отметил, что хотел бы предупредить всех об опасности новой недешевой игрушки.

21 июля в ГУ Росгвардии по Петербургу рассказали, как их сотрудники спасли серфингиста в акватории Большой Невки. Тот сильно повредил пальцы электрической доской и не мог выплыть сам.

Фото: Читатель «Фонтанки» Илья

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Комментарии (9)

Гражданкa
как-то давно поинтересовалась травмами, полученными от этих устройств - сделала вывод, что игрушка для экстремалов, а всем остальным живым существам не стоит даже приближаться
ДЮрьевич
Если хватает дурости пользоваться тем, чем не умеешь - значит сам и неси ответсвенность
AlBerkut
Продажа товара либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, не?
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