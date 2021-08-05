История спасения жителя Петербурга росгвардейцами из Большой Невки получила продолжение. Мужчина по имени Илья 5 августа связался с редакцией «Фонтанки», рассказал, как всё было, и предупредил о неожиданной опасности, которую в себе таят популярные сегодня доски с винтами для парения над водой.

Директор рекламно-маркетингового агентства нашёл людей, сдающих в аренду гидрофойлы, через Instagram. На берегу девушка провела для него небольшой инструктаж о том, как управлять доской. Показала пульт, рассказала про кнопки. Про опасность винтов, со слов Ильи, ничего сказано не было. Мужчина отметил, что, если бы изначально знал, что из-за доски можно лишиться пальца, он бы не стал рисковать.

Фото: Читатель «Фонтанки» Илья Поделиться Поделиться







Сперва Илья стоял на коленях, как и сказала девушка. Когда привык, попытался подняться на ноги. И упал. Во время падения руки попали в винт, палец на левой отрезало лопастью, правую конечность изранило.

«Проходил мимо дежурный катер ОМОНа Росгвардии, с этим, конечно, очень повезло. Меня вытащили, перебинтовали, а дальше госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе. Если бы судно с гвардейцами не проходило мимо, неизвестно, чем бы все закончилось. Пока б я доплыл, пока смог остановить кровь… Кто бы меня куда отвёз», — рассуждает петербуржец.

Читатель «Фонтанки» Илья

Мужчина отметил, что по факту случившегося с ним написал заявление, которое принял участковый. Илья отметил, что хотел бы предупредить всех об опасности новой недешевой игрушки.

21 июля в ГУ Росгвардии по Петербургу рассказали, как их сотрудники спасли серфингиста в акватории Большой Невки. Тот сильно повредил пальцы электрической доской и не мог выплыть сам.

