Майкл Калви признан виновным в растрате в особо крупном размере

СК России в феврале 2019 года возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». С заявлением о преступлении обратился Шерзод Юсупов, акционер финансовой организации и деловой партнер владельца компании «Финвижн» Артема Аветисяна. По версии следствия, Майкл Калви и другие обвиняемые похитили 2,5 млрд рублей в результате сделки по передаче 60%-ной доли в принадлежащей Калви компании International Financial Technology Group в счёт погашения долга «Первого коллекторского бюро» перед банком «Восточный». Следствие считает, что стоимость акций не превышала 600 тыс. рублей, тогда как защита настаивала на справедливой оценке в 3 млрд рублей.



Через несколько месяцев после возбуждения дела против Калви Аветисян с партнерами получили контроль над «Восточным», реализовав по решению Амурского суда опцион почти на 10% акций «Восточного». Затем банк подал два иска (на 9,8 млрд и 8,8 млрд руб.) к Майклу Калви и Baring Vostok.

За Калви в суде поручились представители бизнес-сообщества и авторитетные личности, в том числе на тот момент глава Роснано Анатолий Чубайс и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Президент Владимир Путин, впервые комментируя дело бизнесмена, выразил надежду на справедливые решения, заверив, что будет следить за делом. Другим предпринимателям он посоветовал ориентироваться на общепризнанные мировые правила, выходящие из Библии: «Не воруй, веди себя прилично, и дело с концом».



В октябре 2020 года акционеры «Восточного» заключили мировое соглашение с Baring Vostok. Позже банк отказался от гражданского иска к основателю инвестфонда о возмещении ущерба. Суд освободил Калви из-под домашнего ареста. В марте 2021 года стало известно, что основные акционеры «Восточного» договорились продать его Совкомбанку.