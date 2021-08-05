Майкл Калви признан виновным в растрате в особо крупном размере

Мещанский суд Москвы огласил обвинительный приговор основателю фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви.
«Суд установил: Калви, [партнер Baring Vostok Филипп] Дельпаль, [еще один партнер Ваган] Абгарян, [директор по инвестициям Иван] Зюзин, [экс-генеральный компании «Первое коллекторское бюро» Максим] Владимиров, [бывший председатель правления «Восточного» Алексей] Кордичев, [экс-директор банка по инвестициям Александр] Цакунов совершили растрату, то есть хищение имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в особо крупном размере», — цитирует 5 августа заявление судьи Анны Соковой «Интерфакс».
Сторона обвинения настаивала, что они действовали в составе организованной группы, а вина полностью доказана. Им просили назначить наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет условно.
Адвокаты настаивали на невиновности своих подзащитных.