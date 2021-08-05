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Майкл Калви признан виновным в растрате в особо крупном размере

Мещанский суд Москвы огласил обвинительный приговор основателю фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви.

«Суд установил: Калви, [партнер Baring Vostok Филипп] Дельпаль, [еще один партнер Ваган] Абгарян, [директор по инвестициям Иван] Зюзин, [экс-генеральный компании «Первое коллекторское бюро» Максим] Владимиров, [бывший председатель правления «Восточного» Алексей] Кордичев, [экс-директор банка по инвестициям Александр] Цакунов совершили растрату, то есть хищение имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в особо крупном размере», — цитирует 5 августа заявление судьи Анны Соковой «Интерфакс».

Сторона обвинения настаивала, что они действовали в составе организованной группы, а вина полностью доказана. Им просили назначить наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет условно.

Адвокаты настаивали на невиновности своих подзащитных.

СК России в феврале 2019 года возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». С заявлением о преступлении обратился Шерзод Юсупов, акционер финансовой организации и деловой партнер владельца компании «Финвижн» Артема Аветисяна. По версии следствия, Майкл Калви и другие обвиняемые похитили 2,5 млрд рублей в результате сделки по передаче 60%-ной доли в принадлежащей Калви компании International Financial Technology Group в счёт погашения долга «Первого коллекторского бюро» перед банком «Восточный». Следствие считает, что стоимость акций не превышала 600 тыс. рублей, тогда как защита настаивала на справедливой оценке в 3 млрд рублей.

Через несколько месяцев после возбуждения дела против Калви Аветисян с партнерами получили контроль над «Восточным», реализовав по решению Амурского суда опцион почти на 10% акций «Восточного». Затем банк подал два иска (на 9,8 млрд и 8,8 млрд руб.) к Майклу Калви и Baring Vostok.
За Калви в суде поручились представители бизнес-сообщества и авторитетные личности, в том числе на тот момент глава Роснано Анатолий Чубайс и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Президент Владимир Путин, впервые комментируя дело бизнесмена, выразил надежду на справедливые решения, заверив, что будет следить за делом. Другим предпринимателям он посоветовал ориентироваться на общепризнанные мировые правила, выходящие из Библии: «Не воруй, веди себя прилично, и дело с концом».

В октябре 2020 года акционеры «Восточного» заключили мировое соглашение с Baring Vostok. Позже банк отказался от гражданского иска к основателю инвестфонда о возмещении ущерба. Суд освободил Калви из-под домашнего ареста. В марте 2021 года стало известно, что основные акционеры «Восточного» договорились продать его Совкомбанку.

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Комментарии (4)

263889931
Хищение на 2,5 лярда - обвинение просило от 4 до 7 лет УСЛОВНО! Я ржу с нашего законодательтсва!
Piter Russo
Купить акции, которые стоят сейчас дороже стоимости покупки - это растрата? Весьма оригинально!
BrotherRabbit
Год назад Калви попросил американских дипломатов не вмешиваться в его дело, выразив уверенность в том, что суд во всем разберется. Случилось.
Суд во всем разобрался.
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