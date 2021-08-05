FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
72.79р86.41р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
13
Печать

Глава горизбиркома Петербурга не заметила ангажированности и необъективности в снятии Вишневского с выборов

Глава петербургского горизбиркома Наталья Чечина не видит причин считать решение о снятии оппозиционного депутата Бориса Вишневского с выборов необъективным. Об этом она заявила журналистам на пресс-конференции 5 августа.

«Борису Лазаревичу было направлено извещение о неточностях в документах. Не все замечания были исправлены. Территориальная избирательная комиссия проголосовала большинством голосов об отказе в регистрации», — сообщила Чечина.

Она подчеркнула, что избирательная комиссия состоит из представителей различных партий, они прошли обучение. «Обвинять их в ангажированности невозможно. Судить о решении, которое было принято, исходя из тех документов, которые были представлены и изучены, как о необъективном не представляется возможным», — добавила она. По словам Чечиной, она ещё не видела документы об отказе в регистрации Вишневскому.

Ранее сам депутат заявлял, что интересанты его снятия с выборов сидят в Смольном. Однако Чечина отметила, что такое суждение неверно по отношению к ней и избирательной системе города в целом. «Я независимый человек. Никаких указаний со стороны Смольного мне не поступает», — подчеркнула глава Горизбиркома.

Напомним, что накануне на заседании территориальной избирательной комиссии №30 Центрального района Петербурга яблочнику Борису Вишневскому отказали в регистрации по одномандатному избирательному округу в центре города. Он остаётся на выборах в Законодательное собрание лишь кандидатом по списку от партии «Яблоко».

По теме (11)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

Wert
Очень трудно противостоять гопоте, на территории которую она считает своей. К тому же ее на крик "наших бьют" прибегут социальноблизкие соседи .
Danik
Какая разница?
Там всё давно уже расписано, подсчитано и подписано.
Только число поставить и огласить результаты народного волеизьявления!
Кто верит в эти цики и ики?)
Guest1234
Надеюсь, со временем их всех ждет люстрация, как в Польше.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний