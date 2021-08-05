Глава горизбиркома Петербурга не заметила ангажированности и необъективности в снятии Вишневского с выборов

«Борису Лазаревичу было направлено извещение о неточностях в документах. Не все замечания были исправлены. Территориальная избирательная комиссия проголосовала большинством голосов об отказе в регистрации», — сообщила Чечина.



Она подчеркнула, что избирательная комиссия состоит из представителей различных партий, они прошли обучение. «Обвинять их в ангажированности невозможно. Судить о решении, которое было принято, исходя из тех документов, которые были представлены и изучены, как о необъективном не представляется возможным», — добавила она. По словам Чечиной, она ещё не видела документы об отказе в регистрации Вишневскому.

