Глава горизбиркома Петербурга не заметила ангажированности и необъективности в снятии Вишневского с выборов

«Борису Лазаревичу было направлено извещение о неточностях в документах. Не все замечания были исправлены. Территориальная избирательная комиссия проголосовала большинством голосов об отказе в регистрации», — сообщила Чечина.
Она подчеркнула, что избирательная комиссия состоит из представителей различных партий, они прошли обучение. «Обвинять их в ангажированности невозможно. Судить о решении, которое было принято, исходя из тех документов, которые были представлены и изучены, как о необъективном не представляется возможным», — добавила она. По словам Чечиной, она ещё не видела документы об отказе в регистрации Вишневскому.
Ранее сам депутат заявлял, что интересанты его снятия с выборов сидят в Смольном. Однако Чечина отметила, что такое суждение неверно по отношению к ней и избирательной системе города в целом. «Я независимый человек. Никаких указаний со стороны Смольного мне не поступает», — подчеркнула глава Горизбиркома.
Напомним, что накануне на заседании территориальной избирательной комиссии №30 Центрального района Петербурга яблочнику Борису Вишневскому отказали в регистрации по одномандатному избирательному округу в центре города. Он остаётся на выборах в Законодательное собрание лишь кандидатом по списку от партии «Яблоко».