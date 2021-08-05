Как сообщает петербургский СК 5 августа, кроме полицейского задержаны трое мужчин в возрасте от 25 до 30 лет и 28-летняя женщина. По версии следствия, соучастники начали снабжать Петербург наркотиками в начале лета: открыли в даркнете магазины и распространяли запрещённое с помощью «закладок», оплату брали биткоинами.
Следственный Комитет РФ
Обыски прошли в квартирах и на рабочем месте полицейского. «Фонтанка» сообщала, что это 32-летний дежурный 43-го отдела Петроградского района, старший лейтенант Алексей Заворотько. В ГУ МВД уточнили, что от служебных обязанностей сотрудник отстранён. Следком пишет, что среди изъятого найдены подготовленные для сбыта наркотики.
Фигурантам предъявлено обвинение. Следователи полагают, что с июня по июль члены группы совершили более десяти эпизодов преступной деятельности.