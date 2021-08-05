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СОБР на пороге и свёртки с запрещённым. СК показал задержание полицейского по делу о наркотиках в Петербурге

В Петербурге по делу об обороте наркотиков задержаны пятеро, в том числе полицейский

Следственный комитет опубликовал оперативное видео с задержанием и обысками по делу о незаконном обороте наркотиков, одним из фигурантов которого является сотрудник Петроградского УМВД.

Как сообщает петербургский СК 5 августа, кроме полицейского задержаны трое мужчин в возрасте от 25 до 30 лет и 28-летняя женщина. По версии следствия, соучастники начали снабжать Петербург наркотиками в начале лета: открыли в даркнете магазины и распространяли запрещённое с помощью «закладок», оплату брали биткоинами.

Следственный Комитет РФ

Обыски прошли в квартирах и на рабочем месте полицейского. «Фонтанка» сообщала, что это 32-летний дежурный 43-го отдела Петроградского района, старший лейтенант Алексей Заворотько. В ГУ МВД уточнили, что от служебных обязанностей сотрудник отстранён. Следком пишет, что среди изъятого найдены подготовленные для сбыта наркотики.

Фигурантам предъявлено обвинение. Следователи полагают, что с июня по июль члены группы совершили более десяти эпизодов преступной деятельности.

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Комментарии (3)

Жаконин
Сцена штурма ёлочки — особая режиссёрская удача.
В очередной раз можно отметить, что никого крупнее вот таких старлеев Заворотько, воротил закладочного бизнеса, нам никогда не показывали.

Также довольно странно, как это дежурному, не имеющему отношения к контролю за оборотом наркотиков, вообще пришла в голову такая подработка? Т.е. это у них там в порядке вещей, видимо.
viking
в Магадан на 25 лет его! борыги!!!!
263784231
Наркодилеров среди полицейских ловить это дело непростое - не то, что выяснять , кто в получасе езды от многомиллионного города коммерческий зиндан со встроенным крематорием оборудовал...
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