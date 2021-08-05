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На КАД столкнулись машины, в том числе грузовик. Выросла пробка

В массовом ДТП на КАД в Петербурге пострадал человек

На месте утренней серьёзной аварии на востоке кольцевой до сих пор сохраняется крупная пробка.

О ДТП на внутреннем кольце перед постом ГИБДД, после съезда на «Колу», сообщили автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что им информация о ДТП на 52-м километре внутреннего кольца поступила ещё в 8:45. Столкнулись ехавшие в попутном направлении грузовой и два легковых автомобиля, они заняли полосу безопасности и вторую полосу. В результате ДТП пострадал один человек.

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«На данный момент поврежденные транспортные средства еще на месте, из-за чего имеется затор протяженностью чуть более 4 км», — отметили в дорожной организации. «Яндекс» оценивает пробку в 4,4 километра.

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