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Телевидение остаётся основным источником информации для россиян, но его влияние падает. Опрос

Телевидение все еще остается главным источником информации для россиян

Для россиян телевидение остается основным источником новостей. При этом уровень доверия к информации из ТВ и интернет-изданий немного понизился.

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Российское телевидение по-прежнему остается основным источником новостей для граждан РФ, несмотря на то, что его аудитория продолжает уменьшаться. За полтора года доля аудитории ТВ упала сразу на 12 % — с 74 % в марте 2020 года до 62 % сейчас. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает «Левада-центр» (НКО принудительно включена Минюстом в список организаций, «выполняющих функции иностранного агента»).

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«Доли тех, кто чаще всего узнает новости из социальных сетей (37 %) и интернет-изданий (36 %), изменились не так сильно, однако опросы в марте, апреле и июле указывают на тенденцию к снижению интенсивности использования источников информации в первой половине 2021 года», — отмечают не зависимые от государства социологи.

В то же время россияне всё реже опираются на новости из своего социального окружения (16 %), радио (12 %) и газет (9 %). Эти источники новостей за полтора года потеряли 5 %, 4 % и 4 % соответственно.

Доля тех, кто ориентируется на новости из телеграм-каналов, за минувший год не изменилась — 6 %.

При этом уровень доверия к информации из ТВ и интернет-изданий немного падает.

«Почти не изменился и уровень доверия к телевидению — с 50 % в марте 2020 года до 46 % в июле 2021. Доверие ко всем источникам новостей несколько снизилось с начала года, указывая на снижение активности использования и, по всей видимости, пресыщения новостной информацией», — отмечают в «Левада-центре».

Сокращается и время, проведённое у экранов телевизоров. Доля тех, кто смотрит новости по телевизору ежедневно, снизилась с 44 % в 2020 году до 34 % в марте 2021 года. За четыре года наблюдений доля россиян, которые смотрят новости по телевизору раз в неделю и реже, постепенно выросла с 29 % до 46 %.

На этом фоне главным электронным способом общения россиян остаётся WhatsApp. Если весной 2019 года этим мессенджером пользовался каждый второй участник опроса (49 %), то сегодня уже две трети (64 %). За тот же период аудитория Telegram выросла в 2,5 раза — до 21 %.

Фото: Левада-центр
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В топ-5 мессенджеров также оказались Viber (31 %), мессенджер «ВКонтакте» (19 %) и Skype (10 %). Мессенджером Facebook сегодня пользуются 3 % россиян.

Фото: Левада-центр

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Комментарии (2)

260642011
Да кто его смотрит? Моей матери 84 года, она его смотрит. Но мало что понимает. И так в аудитории ТВ не менее половины.
265947515
ТВ - источник информации? Откуда, какая и где там вообще информация? Пытался что то посмотреть, поискать, хрен там, один Соловьёв другой Киселев третья вообще Скабеева (брр). Не встречал у них никакой информации, одни вопли и завывания - нас все обижают.
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