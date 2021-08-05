Российское телевидение по-прежнему остается основным источником новостей для граждан РФ, несмотря на то, что его аудитория продолжает уменьшаться. За полтора года доля аудитории ТВ упала сразу на 12 % — с 74 % в марте 2020 года до 62 % сейчас. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает «Левада-центр» (НКО принудительно включена Минюстом в список организаций, «выполняющих функции иностранного агента»).

«Доли тех, кто чаще всего узнает новости из социальных сетей ( 37 % ) и интернет-изданий ( 36 % ), изменились не так сильно, однако опросы в марте, апреле и июле указывают на тенденцию к снижению интенсивности использования источников информации в первой половине 2021 года», — отмечают не зависимые от государства социологи.

В то же время россияне всё реже опираются на новости из своего социального окружения ( 16 % ), радио ( 12 % ) и газет ( 9 % ). Эти источники новостей за полтора года потеряли 5 % , 4 % и 4 % соответственно.



Доля тех, кто ориентируется на новости из телеграм-каналов, за минувший год не изменилась — 6 % .



При этом уровень доверия к информации из ТВ и интернет-изданий немного падает.



«Почти не изменился и уровень доверия к телевидению — с 50 % в марте 2020 года до 46 % в июле 2021. Доверие ко всем источникам новостей несколько снизилось с начала года, указывая на снижение активности использования и, по всей видимости, пресыщения новостной информацией», — отмечают в «Левада-центре».



Сокращается и время, проведённое у экранов телевизоров. Доля тех, кто смотрит новости по телевизору ежедневно, снизилась с 44 % в 2020 году до 34 % в марте 2021 года. За четыре года наблюдений доля россиян, которые смотрят новости по телевизору раз в неделю и реже, постепенно выросла с 29 % до 46 % .

