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В Башкирии ураган снес крыши школ, торговых центров и домов

В Башкирии сильный ветер повредил крыши школ, торговых центров и домов. Порывы достигали 22 метров в секунду.

Как сообщили в региональном управлении МЧС 5 августа, в селе Чекмагуш в Башкортостане ветром были повреждены кровли более десяти многоквартирных и частных жилых домов, двух школ и нескольких магазинов. Порывы достигали 22 метров в секунду.

Кроме того, пострадал и Уфимский район. Там стихия снесла крышу супермаркета в поселке Булгаково, из-за упавшей конструкции были повреждены две припаркованные легковушки.

Подслушано (Магнитогорск)

Из-за буйства природы никто не пострадал. На данный момент проводятся аварийно-восстановительные работы. Жители поврежденных домов на время восстановления в переезде не нуждаются.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
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Ранее «Фонтанка» писала, что в Лабинском районе Краснодарского края дороги и леса засыпало градом. Осадки повредили дорожные знаки и деревья.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

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