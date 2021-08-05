Как сообщили в региональном управлении МЧС 5 августа, в селе Чекмагуш в Башкортостане ветром были повреждены кровли более десяти многоквартирных и частных жилых домов, двух школ и нескольких магазинов. Порывы достигали 22 метров в секунду.
Кроме того, пострадал и Уфимский район. Там стихия снесла крышу супермаркета в поселке Булгаково, из-за упавшей конструкции были повреждены две припаркованные легковушки.
Из-за буйства природы никто не пострадал. На данный момент проводятся аварийно-восстановительные работы. Жители поврежденных домов на время восстановления в переезде не нуждаются.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Лабинском районе Краснодарского края дороги и леса засыпало градом. Осадки повредили дорожные знаки и деревья.