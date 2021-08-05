Как сообщили в региональном управлении МЧС 5 августа, в селе Чекмагуш в Башкортостане ветром были повреждены кровли более десяти многоквартирных и частных жилых домов, двух школ и нескольких магазинов. Порывы достигали 22 метров в секунду.



Кроме того, пострадал и Уфимский район. Там стихия снесла крышу супермаркета в поселке Булгаково, из-за упавшей конструкции были повреждены две припаркованные легковушки.

