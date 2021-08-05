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В Лабинский район Краснодарского края пришла непогода. Дороги и леса засыпало градом

Лабинский район Краснодарского края засыпало градом

В Краснодарском крае выпал град. Осадки повредили дорожные знаки и деревья.

В Лабинский район Краснодарского края пришли сильные ветер, дождь и град. Местные жители начали делиться фотографиями и видеозаписями с последствиями непогоды в социальных сетях.

Судя по кадрам, опубликованным пользователями Instagram 5 августа, стихия «похозяйничала» на Кубани накануне. Из-за буйства природы были повреждены дорожные знаки, некоторые из них обнаружили лежащими на дороге. Кроме того, на асфальте нашли оторванные от деревьев ветки.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Кемерово пришли сильнейшие ливни. Несколько улиц города были затоплены, из-за стихии произошло аварийное отключение электроэнергии, движение трамваев приостановили.

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