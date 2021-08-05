В Лабинский район Краснодарского края пришли сильные ветер, дождь и град. Местные жители начали делиться фотографиями и видеозаписями с последствиями непогоды в социальных сетях.
Судя по кадрам, опубликованным пользователями Instagram 5 августа, стихия «похозяйничала» на Кубани накануне. Из-за буйства природы были повреждены дорожные знаки, некоторые из них обнаружили лежащими на дороге. Кроме того, на асфальте нашли оторванные от деревьев ветки.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Кемерово пришли сильнейшие ливни. Несколько улиц города были затоплены, из-за стихии произошло аварийное отключение электроэнергии, движение трамваев приостановили.