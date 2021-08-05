В России вылечили от коронавируса 101-летнюю женщину

Врачи в Ивановской области вылечили от коронавируса 101-летнюю жительницу. Об этом 5 августа на брифинге рассказал глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.
«Вчера у нас был такой интересный случай: из кардиодиспансера выписали женщину в возрасте 101 года, которая успешно прошла в этой клинике лечение от новой коронавирусной инфекции. Напомню, что в стационар у нас госпитализируются те, у кого болезнь протекает тяжело, то есть в средней степени тяжести или в тяжелой форме», — приводит слова Фокина ТАСС.
Других подробностей о пациентке чиновник не привел, сославшись на законодательство о врачебной тайне.
Ранее «Фонтанка» писала, что за последние сутки в России выявили более 23 тысяч случаев COVID-19. Скончались почти 800 человек. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии превышает 6,3 миллиона.