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В России вылечили от коронавируса 101-летнюю женщину

В Ивановской области из больницы после COVID-19 выписали женщину в возрасте 101 года. Она перенесла заболевание в тяжелой форме.

Врачи в Ивановской области вылечили от коронавируса 101-летнюю жительницу. Об этом 5 августа на брифинге рассказал глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

«Вчера у нас был такой интересный случай: из кардиодиспансера выписали женщину в возрасте 101 года, которая успешно прошла в этой клинике лечение от новой коронавирусной инфекции. Напомню, что в стационар у нас госпитализируются те, у кого болезнь протекает тяжело, то есть в средней степени тяжести или в тяжелой форме», — приводит слова Фокина ТАСС.

Других подробностей о пациентке чиновник не привел, сославшись на законодательство о врачебной тайне.

Ранее «Фонтанка» писала, что за последние сутки в России выявили более 23 тысяч случаев COVID-19. Скончались почти 800 человек. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии превышает 6,3 миллиона.

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Комментарии (1)

chip1
Как говорит доктор Мясников, кто должен умереть, тот умрет, а кто не должен, тот не умрет)
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