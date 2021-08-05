Впервые за последние дни количество заболевших вновь превысило 23 тысячи человек — накануне было зафиксировано
Город остается на втором месте в стране по этому показателю. На первом по-прежнему Москва с
В России вновь более 23 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. В Петербурге почти без изменений
В России снова выявили более 23 тысяч случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в России выявили
Впервые за последние дни количество заболевших вновь превысило 23 тысячи человек — накануне было зафиксировано
Город остается на втором месте в стране по этому показателю. На первом по-прежнему Москва с
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