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В России вновь более 23 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. В Петербурге почти без изменений

В России снова выявили более 23 тысяч случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявили 23 120 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 августа сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Впервые за последние дни количество заболевших вновь превысило 23 тысячи человек — накануне было зафиксировано 22 589 случаев, 3 августа — 22 010. В Петербурге за 24 часа выявили 1 911 заразившихся, показатель почти не меняется: вчера было 1 910 случаев.

Город остается на втором месте в стране по этому показателю. На первом по-прежнему Москва с 3 227 заболевшими, на третьем Подмосковье (1 287). За весь период пандемии в России выявили 6 379 904 случая коронавируса.

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