Минздрав: В России прививку от коронавируса сделали 37 млн человек

В России от коронавируса привиты 37 миллионов человек. Об этом 5 августа заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев на консилиуме «Защита от COVID-19: меры против новой коронавирусной инфекции».



«Уже на сегодняшний день у нас по стране привито 37 миллионов человек, и за последнюю неделю это количество увеличилось на три миллиона», — цитирует Гриднева РИА Новости.



Как сообщала «Фонтанка», 3 августа глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что подавляющее большинство госпитализированных с коронавирусом не были привиты. По его словам, этот показатель демонстрирует, что вакцинация работает и спасает жизни.

