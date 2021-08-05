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Минздрав: В России прививку от коронавируса сделали 37 млн человек

Прививку от COVID-19 сделали 37 миллионов россиян. За неделю количество вакцинированных выросло на три миллиона.

В России от коронавируса привиты 37 миллионов человек. Об этом 5 августа заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев на консилиуме «Защита от COVID-19: меры против новой коронавирусной инфекции».

«Уже на сегодняшний день у нас по стране привито 37 миллионов человек, и за последнюю неделю это количество увеличилось на три миллиона», — цитирует Гриднева РИА Новости.

Как сообщала «Фонтанка», 3 августа глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что подавляющее большинство госпитализированных с коронавирусом не были привиты. По его словам, этот показатель демонстрирует, что вакцинация работает и спасает жизни.

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Комментарии (3)

doorbal_
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Litl_m
Интересно было бы узнать сколько из этих 37 млн привились принудительно и сколько по собственному желанию.
265947515
Интересно было бы узнать сколько из этих 37млн. просто купили справки/сертификаты о вакцинации. На Восстания стоял белый солярис с южным братом, там вообще походу любые справки были, и народу хватало.
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