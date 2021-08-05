В Китае создали лампу, способную на 99,99% дезинфицировать предметы, зараженные COVID-19

Как сообщает 5 августа газета China Daily, китайские компании создали ультрафиолетовую лампу, которая может с эффективностью
Устройство успешно испытали в центре по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний китайской провинции Хубэй и рекомендовали его для процедур по дезинфекции.
По словам создателей, новая разработка эффективнее обычной ртутной лампы, она потребляет меньше энергии и может работать от 10 до 50 тысяч часов. Кроме того, устройство способно уничтожать и другие опасные бактерии, в том числе золотистый стафилококк.
Ранее «Фонтанка» писала, что антитела лам могут нейтрализовать «дельта»-штамм коронавируса. К такому выводу пришли ученые из США, применившие против COVID-19 так называемые нанотела, или небольшие фрагменты антител, которые в природе встречаются у лам и других членов семейства верблюжьих.