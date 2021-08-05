FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
72.79р86.41р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
6
Печать

В Китае создали лампу, способную на 99,99% дезинфицировать предметы, зараженные COVID-19

Ультрафиолетовую лампу для дезинфекции предметов, зараженных коронавирусом, разработали в Китае. Ее эффективность составляет 99,99 %.

Как сообщает 5 августа газета China Daily, китайские компании создали ультрафиолетовую лампу, которая может с эффективностью 99,99 % обеззараживать предметы от COVID-19 в течение 10 минут.

Устройство успешно испытали в центре по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний китайской провинции Хубэй и рекомендовали его для процедур по дезинфекции.

По словам создателей, новая разработка эффективнее обычной ртутной лампы, она потребляет меньше энергии и может работать от 10 до 50 тысяч часов. Кроме того, устройство способно уничтожать и другие опасные бактерии, в том числе золотистый стафилококк.

Ранее «Фонтанка» писала, что антитела лам могут нейтрализовать «дельта»-штамм коронавируса. К такому выводу пришли ученые из США, применившие против COVID-19 так называемые нанотела, или небольшие фрагменты антител, которые в природе встречаются у лам и других членов семейства верблюжьих.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

DumbDoctor
В Советском Союзе давно такую сделали-ДРТ называется. Выжигает не только коронавирусы, но и вообще всё живое. И неживое тоже :)
W Bons
и пару новых модификаций вируса
daisychain
А еще они разработали спиртовую салфеточку и презерватив!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний