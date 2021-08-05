В Китае создали лампу, способную на 99,99% дезинфицировать предметы, зараженные COVID-19

Как сообщает 5 августа газета China Daily, китайские компании создали ультрафиолетовую лампу, которая может с эффективностью 99,99 % обеззараживать предметы от COVID-19 в течение 10 минут.



Устройство успешно испытали в центре по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний китайской провинции Хубэй и рекомендовали его для процедур по дезинфекции.



По словам создателей, новая разработка эффективнее обычной ртутной лампы, она потребляет меньше энергии и может работать от 10 до 50 тысяч часов. Кроме того, устройство способно уничтожать и другие опасные бактерии, в том числе золотистый стафилококк.

