«Дельта»-штамм коронавируса нейтрализуют антитела лам

Американские ученые использовали против коронавируса так называемые нанотела, или небольшие фрагменты антител, которые в природе встречаются у лам и других членов семейства верблюжьих. Об этом 4 августа сообщают портал научной информации Phys.org и издание Insutsry Update.



Исследователи из Питтсбургского и Кейс Вестерн Резерв университетов тестировали на хомяках нанотела, которые смогли победить тяжелое течение болезни за 10 дней. Ученые сделали вывод, что для борьбы с COVID-19 нанотела можно будет вводить путем ингаляции. На их основе смогут разработать препараты, которые будут эффективны и против существующих штаммов.

