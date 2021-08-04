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«Дельта»-штамм коронавируса нейтрализуют антитела лам

Южноамериканское животное способно помочь человечеству в борьбе с COVID-19. На основе антител лам могут разработать препараты от коронавируса.

Американские ученые использовали против коронавируса так называемые нанотела, или небольшие фрагменты антител, которые в природе встречаются у лам и других членов семейства верблюжьих. Об этом 4 августа сообщают портал научной информации Phys.org и издание Insutsry Update.

Исследователи из Питтсбургского и Кейс Вестерн Резерв университетов тестировали на хомяках нанотела, которые смогли победить тяжелое течение болезни за 10 дней. Ученые сделали вывод, что для борьбы с COVID-19 нанотела можно будет вводить путем ингаляции. На их основе смогут разработать препараты, которые будут эффективны и против существующих штаммов.

«Нанотела эффективны против «альфа», «дельта» и других вариантов SARS-CoV-2», — сообщается в исследовании.

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Комментарии (1)

dkf
Дураки! Есть же вакцина Спутник!
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