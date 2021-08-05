FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
72.79р86.41р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Боксер Глеб Бакши принес сборной России первую медаль 13-го дня Олимпиады

Поражением для российского боксёра Глеба Бакши завершился полуфинальный бой в весовой категории до 75 кг на Олимпийских играх в Токио 5 августа. Он уступил со счетом 1:4 бразильцу Эберту Соузу.

Несмотря на это, он стал бронзовым призером, так как бой за третье место на Олимпиаде не проводится, и бронзовые награды вручают обоим проигравшим участникам полуфиналов.

Для сборной России эта медаль стала 54-й на Олимпиаде в Токио: 14 золотых, 21 серебряная и 19 бронзовых.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний