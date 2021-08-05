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В Турции из-за лесных пожаров загорелась электростанция

Тепловая электростанция загорелась из-за лесного пожара в районе города Милас провинции Мугла на юго-западе Турции. Об этом 4 августа сообщил мэр города Мухаммент Токат.

«Пламя охватило тепловую электростанцию, персонал эвакуируется», — написал Токат в Twitter.

Тушение 14 лесных пожаров продолжается на юге Турции, в том числе девяти — в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла, По данным Минздрава республики, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших — до 864.

Турецкая проправительственная газета Yeni Safak заявила, что ответственность за поджог лесов взяла террористическая организация «Дети огня», связанная с запрещенной в стране «Рабочей партией Курдистана».

Как выглядят лесные пожары на турецких курортах — смотрите в нашей подборке фото и видео.

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