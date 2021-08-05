Тепловая электростанция загорелась из-за лесного пожара в районе города Милас провинции Мугла на юго-западе Турции. Об этом 4 августа сообщил мэр города Мухаммент Токат.
«Пламя охватило тепловую электростанцию, персонал эвакуируется», — написал Токат в Twitter.
Alevler Termik Santrale girdi... Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor... pic.twitter.com/pWBn4bmQPh— Av. Muhammet Tokat (@MuhammetTokat48) August 4, 2021
Тушение 14 лесных пожаров продолжается на юге Турции, в том числе девяти — в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла, По данным Минздрава республики, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших — до 864.
Турецкая проправительственная газета Yeni Safak заявила, что ответственность за поджог лесов взяла террористическая организация «Дети огня», связанная с запрещенной в стране «Рабочей партией Курдистана».
Как выглядят лесные пожары на турецких курортах — смотрите в нашей подборке фото и видео.