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Жильцы ЖК «Новая высота» остались без воды из-за ливневого потопа в Петербурге

Потоп, с которым не справились ливнёвки в начале недели, осушил краны в квартирах ЖК «Новая высота» на проспекте Королёва. Петербуржцы забили тревогу 4 августа.

«После потопа в Приморском районе вторые сутки сидим без всякой воды. Горячая с перебоями тонкой струйкой, а холодная даже не подавалась. Из ответа от УК стало известно, что были затоплены повысительные насосы, поэтому подача на верхние этажи стала невозможной», — написал в редакцию «Фонтанки» собственник одной из квартир.

Фото: Читатель «Фонтанки» Денис
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Мужчина отметил, что отсутствие воды на десяти верхних этажах сделало быт невозможным, а период окончания ремонтных работ в УК озвучить не смогли.

«Фонтанка» позвонила в управляющую компанию. Там подтвердили, что воды нет из-за аварии, к которой привёл небывалый потоп. Поломка сложная и требует времени, но жилищники дали надежду на то, что вернуть коммунальные блага в квартиры удастся уже завтра. В УК попросили прощения за неудобства.

Напомним, что больше всего от ливня пострадал «главный бассейн Петербурга» — Парашютная улица. Всего же Водоканал принял 220 жалоб.

Фото: Читатель «Фонтанки» Денис

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