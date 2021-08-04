«После потопа в Приморском районе вторые сутки сидим без всякой воды. Горячая с перебоями тонкой струйкой, а холодная даже не подавалась. Из ответа от УК стало известно, что были затоплены повысительные насосы, поэтому подача на верхние этажи стала невозможной», — написал в редакцию «Фонтанки» собственник одной из квартир.
Мужчина отметил, что отсутствие воды на десяти верхних этажах сделало быт невозможным, а период окончания ремонтных работ в УК озвучить не смогли.
«Фонтанка» позвонила в управляющую компанию. Там подтвердили, что воды нет из-за аварии, к которой привёл небывалый потоп. Поломка сложная и требует времени, но жилищники дали надежду на то, что вернуть коммунальные блага в квартиры удастся уже завтра. В УК попросили прощения за неудобства.
Напомним, что больше всего от ливня пострадал «главный бассейн Петербурга» — Парашютная улица. Всего же Водоканал принял 220 жалоб.